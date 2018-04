Ludovic Orban DINAMITEAZĂ PNL: Vorbește despre OFIȚERII ACOPERIȚI din partid

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că nu are de unde să ştie dacă în partidul pe care îl conduce are ofiţeri acoperiţi.

Întrebat dacă în PNL există ofiţeri acoperiţi, Orban a spus: "Nu pot să răspund la această întrebare. Nu am de unde să ştiu acest lucru şi nu cred că este normal ca într-un partid politic să existe oameni care să fie acoperiţi".

Orban a menţionat că a urmărit "cu stupoare" declaraţia preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care a spus că are ''acoperiţi'' în partid.

"L-am văzut pe domnul Tăriceanu şi nu mi-a venit să cred. Marele cruciat în lupta contra statului paralel, marele cruciat al luptei contra protocoalelor, am văzut cu stupoare că, întrebat fiind dacă are acoperiţi în partidul pe care îl conduce, a spus că da. Şi am şi eu aşa, câteva întrebări pentru domnul Tăriceanu. De unde ştiţi că aveţi acoperiţi în partid? Dacă ştiţi că aveţi acoperiţi în partid, de ce nu i-aţi dat afară? Îi ţineţi cumva în partid pentru că sunteţi şi dvs. sau colegii dvs. parte a aşa - zisului stat paralel, pe care îl tot blamaţi şi îl acuzaţi în declaraţii publice? (...) Faptul că ştie că are acoperiţi, pe mine mă îngrijorează şi îmi pune mari semne de întrebare în privinţa lui Tăriceanu", a spus Orban, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a spus joi că în ALDE, ca în toate partidele, există ofiţeri acoperiţi, iar această problemă nu poate fi rezolvată prin modificarea legilor securităţii naţionale, pentru că această practică ţine de "atitudinea celor care conduc serviciile de informaţii".