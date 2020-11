Ludovic Orban, după ce Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia din Parlament: 'O minciună mai gogonată nu am mai auzit'

Premierul Ludovic Orban a caracterizat drept „o minciună gogonată” și un demers demagogic demisia anunțată de liderul PSD, Marcel Ciolacu, din Parlament în ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia de pensie specială.

Orban spune că cei care demisionează din Parlament, așa cum au anunțat și cei din USR, tot beneficiază de pensii speciale și li se scade doar perioada neacoperită din mandat.

„O minciună mai gogonată nu am mai auzit. PSD minte cum respiră. Demagogia asta cu demisia înainte de terminarea mandatului că nu mai primeşti pensie specială este pur şi simplu o minciună sfruntată. (...) Este praf aruncat în ochii alegătorilor şi, din păcate, nu doar preşedintele PSD şi alţi lideri PSD cochetează cu astfel de poziţii demagogice în plină campanie electorală. Sunt şocat literalmente de lipsa totală de respect a PSD faţă de români, faţă de oameni.

În primul rând, domnul Ciolacu şi cu ceilalţi pesedişti care au anunţat că îşi vor da demisia ca să nu beneficieze de pensie specială, cei mai mulţi au mai multe mandate, deci ei deja beneficiază de pensie specială. Domnul Ciolacu are un mandat întreg 2012 - 2016, el fiind la al doilea mandat. Nu este adevărat că cine îşi dă demisia nu mai beneficiază de pensie specială. Domnul Ciolacu va avea din patru ani de mandat calculată indemnizaţia pentru acest mandat o zi în minus. Mint românii că demisionează înainte de mandat și renunță la pensia specială.

Nu este adevărat că cine își dă demisia nu mai beneficiază. Se calculează pensia cu perioada din mandat, 4 ani de mandat indemnizația din acest mandat cu o zi în minus... Este practic..., nici nu pot sa calific. PSD a inventat pensiile speciale.

PSD a inventat pensiile speciale. Legea privind statutul deputaţilor şi senatorilor a fost modificată şi s-au introdus pensiile speciale în legislatura trecută, singurul partid care a votat împotrivă a fost PNL

Soluția nu e asta, să-și dea cineva demisia înainte de expirarea mandatului. E o soluţie foarte simplă şi îi solicit domnului Ciolacu, dacă vrem să se desfiinţeze pensiile speciale pentru parlamentari - că tot au majoritate parlamentară -, să convoace Birourile permanente reunite săptămâna asta şi împreună să adoptăm unul din proiectele de lege prin care se propune modificarea legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor în sensul abrogării articolului 49, astfel încât să nu mai beneficieze niciun parlamentar sau fost parlamentar de pensie specială. Demagogia asta cu demisia înainte de terminarea mandatului că nu mai primeşti pensie specială este pur şi simplu o minciună sfruntată.

Nu numai președintele PSD și pesediștii cochetează cu aceasta demagogie”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat că demisionează din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială.

„Voi demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială! La fel am făcut și acum patru ani, la fel voi face și acum. Legea spune că pensiile speciale se acordă doar pentru cei care au cel puțin un mandat întreg de parlamentar. În mandatul meu, PSD a asumat o direcție clară în ceea ce privește această nedreptate crasă la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivității. Am inițiat și am votat legea prin care toate pensiile speciale care depășesc 7 mii de lei sunt impozitate cu 85%. Nu este suficient, dar este singura varianta constituțională în acest moment”, postat Ciolacu pe Facebook.

Marcel Ciolacu spune că Guvernul Orban a ratat o ocazie de a elimina pensiile speciale, în acest an, când a refuzat să dea o ordonanță de urgență în acest sens.