Ludovic Orban după Congresul PNL de alegere a lui Nicolae Ciucă: Azi, PNL e UM PNL, unitate militară PNL

Ludovic Orban a criticat în termeni duri alegerea lui Nicolae Ciucă la conducerea PNL, spunând că fosta sa formațiune este acum „un partid care nu mai are democraţie internă”.

„Problema nu e că m-au dat jos pe mine, problema e că astăzi ceea ce poartă numele de PNL nu mai are nicio legătură cu liberalismul. Azi, PNL e UM PNL, unitate militară PNL. E un partid care nu mai are democraţie internă, nu mai are nicio legătură cu valorile liberale. E condus de la Cotroceni prin intermediul unor marionete.

Azi nu a fost congres, să fim serioși. Au fost nişte figuranţi în sală, au aplaudat cum au aplaudat şi au fost obligaţi să voteze un singur candidat. Până şi la Congresul al XIV-lea era un domn Pârvulescu care a avut curajul să ia cuvântul şi să critice. Astăzi nu s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV.

Ludovic Orban: Iohannis a fost cel care l-a propus pe Ciucă. Nu a apărut peste noapte Ciucă şef la PNL”

„Iohannis şi-a pus în practică planul. Sunt convins că ăsta a fost planul lui. Când am dat jos Guvernul PSD, pe zona de Apărare şi Externe era firesc discut cu preşedintele. Iohannis a fost cel care l-a propus pe Ciucă. A fost numit şef al Statului Major în 2015. Desemnarea lui a fost conform dorinţei lui Iohannis. Iohannis a purtat şi o luptă cu PSD. Ministerul Apărării din 2019 nu a vrut să-i prelungească mandatul lui Ciucă. Nu a apărut peste noapte Ciucă şef la PNL. Cineva a planificat aceast lucru ca să pună mâna complet pe PNL, să controleze complet partidul”, a mai spus fostul premier.

Ludovic Orban, culisele intrării lui Ciucă în PNL: „După ce a vorbit cu Iohannis, a acceptat să candideze”

„În materie de candidatură, Iohannis este cel care mi-a cerut să-l pun pe listă pe Ciucă. Ciucă nici nu voia! Când i-am spus lui Ciucă să candideze la Parlament, n-a acceptat. I-am spus că nu e ideea mea. Mi-a cerut Iohannis! După ce a vorbit cu Iohannis, a acceptat să candideze. Nici nu îi trecea prin cap să se înscrie în PNL să fie obligat să candideze. S-a înscris în PNL în octombrie 2020”, a mai spus Ludovic Orban, fost preşedinte PNL.

Ludovic Orban: „Ciucă se simte foarte bine cu PSD. E de fapt un preşedinte nu numai pentru liniştea lui Iohannis”

„Când mi-am dat demisia după alegerile parlamentare, Iohannis l-a desemnat pe Ciucă premier interimar. După alegeri, în cursul negocierilor, aproape o săptămână a circulat zvonul de la Cotroceni că Ciucă urmează să fie premierul coaliţiei. Sigur că nu s-a putut că n-aş fi acceptat niciodată să susţin ca premier din partea PNL pe Ciucă.

Ciucă a fost printre primii care l-au susţinut pe Cîţu şi probabil în momentul în care Cîţu a fost împins să rupă coaliţia de guvernare prin demiterea lui Stelian Ion, evident atunci a pierdut mandatul de prim-ministru!

Toată lumea intuia (că Ciucă va fi premier). Numai Cîţu mai credea că va mai fi premier după 1 septembrie când l-a demis pe Stelian Ion. Toată lumea ştia că Ciucă este preferatul lui Iohannis şi asta s-a întâmplat.

L-a pus Iohannis pe Ciucă premier şi după aceea preşedinte într-o coaliţie cu PSD.

Ciucă se simte foarte bine cu PSD. E de fapt un preşedinte nu numai pentru liniştea lui Iohannis. E un preşedinte şi pentru liniştea PSD”, a mai spus Ludovic Orban.