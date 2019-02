Ludovic Orban e REVOLTAT de situația grea prin care trece Laura Codruța Kovesi: Mi se pare scandalos. Secția e sluga infractorilor din PSD-ALDE, execută comenzi

Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, că i se pare scandalos că Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect într-un dosar, sub acuzația de abuz în serviciu și mărturie mincinoasă, acțiunea fiind comandată politic, în contextul în care aceasta e în procedura pentru șefia Parchetului European.

„Mi se pare scandalos ca atunci când mai sunt câteva zile până la audierea în Comisia LIBE a Parlamentului European a candidatului român la șefia Parchetului European, Secția specială de investigare a magistraților să inițieze o anchetă penală atât de repede împotriva doamnei Kovesi care, repet, este în procedura de ocupare a poziției de procuror-șef. Am fost împotriva înființării acestei Secții. Am atacat la CCR, am sesizat Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția ne-a dat dreptate și a formulat recomandare împotriva înființării acestei Secții speciale de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Iată la ce a dus înființarea acestei Secții, care este practic sluga politicului, sluga infractorilor din PSD-ALDE, care execută comenzi și care încearcă să îngenuncheze orice magistrat independent care încearcă să își exercite profesia și care îi deranjează pe cei care se află astăzi la putere”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri, pentru MEDIAFAX.

Citește și: Dezvăluiri șocante în cazul falsului medic ginecolog. Ce a ieșit la iveală

Președintele PNL a adăugat că nu crede în coincidențe și că acțiunea Secției speciale de investigare a infracțiunilor în justiției este una care are ca scop reducerea șanselor Codruței Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European.

„Nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Nu cred în coincidențe și mi se pare că este o acțiune comandată politic care are clar scopul de a pune în umbră și de a reduce șansele candidatului român la funcția de procuror-șef al Parchetului European”, a explicat Orban.

Citește și: Simona Halep refuză banii de la Fed Cup! Ce sumă este în joc

Acesta a mai spus că o astfel de acțiune i-ar putea reduce șansele lui Kovesi la șefia Parchetului European.

„Cu siguranță atunci când un candidat este pus într-o astfel de situație în care să planeze suspiciuni asupra sa este posibil să i se reducă și șansele. Repet. Nu cred în coincidențe și mi se pare scandalos faptul că această nou înființată Secție, care practic a fost creată de actuala putere, de Dragnea, de Tăriceanu doar cu scopul de a intimida magistrații independenți să comită o asemenea agresiune împotriva unui magistrat român care este implicat într-o procedură de selecție pentru ocuparea unei funcții de conducere foarte importantă la nivel european”, a conchis Orban.

Citește și: Vești importante pentru români! Modificări pentru voucherele de vacanță din 2019

Reacția liderului liberalilor vine după ce fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunțat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

"S-a prezentat un polițist la domiciliul meu și am primit o citație din partea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție în calitate de suspect pentru infracțiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citație vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidență faptul că inițial am fost anunțată de procedura din Parlamentul European, am înțeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni și a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din țară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din țară pentru această audiere am primit acaestă citație", a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa FM.

Citește și: Dezvăluiri șocante în cazul falsului medic ginecolog. Ce a ieșit la iveală

Fostul procuror șef DNA a precizat că bănuiește că este vorba de dosarul în care este acuzată de omul de afaceri Sebastian Ghiță că ar fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară.