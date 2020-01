Ludovic Orban explică de ce vrea anticipate: 'Ne e foarte greu cu actuala structură a Parlamentului. PSD deține peste 40%'

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, la Digi 24, că ar fi ideal ca alegerile parlamentare să se desfășoare odată cu cele locale pentru a oferi viitorului guvern patru ani de guvernare stabilă. Orban a subliniat necesitatea declanșării procedurilor pentru alegerile parlamentare pentru o reactualizare a structurii Parlamentului în acord cu noile opțiuni ale electoratului.

"Practic am început testarea partenerilor noștri politici vizavi de procedura declanșării alegerilor anticipate. Noi am fost susținători ai alegerilor anticipate. Opțiunile politice s-au schimbat or, actuala structură reprezintă opțiunea alegătorilor din 2016. Așa că este normal să dorim o actualizare a acestei structuri potrivit noilor opțiuni ale electoratului. Ar fi ideal ca alegerile parlamentare să fie organizate odată cu alegerile locale. Pentru că următorii patru ani vor fi apoi fără alegeri. Asta va permite viitorului guvern să aibă o perioadă de guvernare foarte stabilă. Pe de altă parte ne este foarte greu cu actuala structură a Parlamentului, din cauza PSD care deține peste 40%", a declarat premierul Ludovic Orban.