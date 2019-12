Ludovic Orban face PARANGHELIE cu colegii din Guvern, de Revelion, la Sinaia: 'N-am mai găsit altă locaţie, pentru că ne-am trezit târziu'

Premierul Ludovic Orban declară că va petrece Revelionul împreună cu "mai multe familii", menţionând că vor fi prezenţi şi colegi din Executiv, dar că nu va fi "o reuniune a Guvernului".

"Suntem mai multe familii, oameni care au mai făcut Revelionul împreună. Locaţia pe care am ales-o, am ales-o pentru că n-am mai găsit altă locaţie, pentru că ne-am trezit târziu. Din cauză că am preluat guvernarea, ne-am trezit cu câteva săptămâni înainte de Revelion şi asta era o locaţie care nu era angajată. Ne plătim fiecare tot ceea ce e de plătit, cazare şi masă, adică nu e un hatâr care ni se face. Nu e nicidecum o reuniune a Guvernului. Sigur că vor fi şi colegi de-ai mei din Guvern, care vor petrece Revelionul împreună cu mine, dar suntem cu familiile şi petrecem Revelionul ca orice român, cum este normal", a afirmat Orban, duminică, referitor la informaţiile vehiculate în spaţiul public, potrivit cărora va petrece finalul de an la Sinaia, împreună cu membrii Executivului.

Citește și: Ce i-a transmis Ludovic Orban lui Rareș Bogdan: ‘E haos în ministere’

Întrebat dacă va face o şedinţă de Guvern acolo, Orban a răspuns: "Acum, nici chiar pe 1 ianuarie. Aţi văzut că fac şedinţe de Guvern de câte ori e necesar şi de multe ori am convocat şedinţe de guvern la ore surprinzătoare pentru că era necesar să convoc".

Premierul Ludovic Orban se află, duminică, într-o vizită în judeţul Vâlcea.

Citește și: Guvernul Orban, anunț pentru milioane de români! Decizie pentru 2020 .