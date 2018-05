Ludovic Orban iese la atac după ședința BPN al PSD: 'Dragnea minte cu nerușinare'

Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, într-o conferință de presă, că liderul PSD, Liviu Dragnea, „minte cu nerușinare” când susține că în Guvern, în coaliţie sau în partid nu s-a discutat şi nu se va discuta despre desfiinţarea Pilonului II de pensii sau înlocuirea contribuţiilor la acesta. Reacția liderului PNL vine la scurt timp după ședința BPN al PSD.

„Dragnea și ai lui nu recunosc că atentează la banii românilor prin Pilonul II de pensii, mințind cu nerușinare cetățeanul, deși documentele Comisiei de Prognoză spune negru pe alb, ca și declarațiile anterioare ale ministrului Teodorovici, ale fostului premier Tudose, ale ministrului Muncii legate de desființarea Pilonului II de pensii. În ciuda acestor declarații, Dragnea minte cu nerușinare în continuare, spunând că nu atentează la Pilonul II de pensii”, a spus Ludovic Orban.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că nu ştie ce a zis preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, referitor la faptul că proiectul privind suspendarea plăţilor pentru Pilonul II a fost publicat din greşeală, dar că se analizează această variantă. Dragnea a susţinut că în Guvern, în coaliţie sau în partid nu s-a discutat şi nu se va discuta despre defiinţarea Pilonului II de pensii sau înlocuirea contribuţiilor la acesta.

“În primul rând, nu este vorba de bani privaţi, pentru că poate unii oameni aşa înţeleg pentru că poate în mod deliberat se comunică aşa. (...) Aici este vorba de contribuţiile pe care toţi le avem la sistemul de pensie, care merg în bugetul asigurărilor sociale de stat, 3,75% din această sumă merge la Pilonul II. Deci nu se naţionalizează Pilonul II şi nu se înlocuieşte această contribuţie, această parte de 3,75% din tot bugetul de pensie cu impozitul pe venit, cu o cotă din impozitul pe venit, aşa cum am înţeles că acest domn de la comisia de prognoză a propus. (...) Programul de guvernare a fost un program votat public de cetăţeni, a fost un program votat în Parlament, program care va fi implementat. Eu vă rog pe dumneavoastră (jurnaliştii – n.r.) să rămâneţi, cât de mult se poate sau cât sunteţi lăsaţi, ancoraţi în realitate şi în programul de guvernare”, a conchis el.

Proiectul de lege care prevede suspendarea plăţilor pentru pensiile administrate privat din Pilonul II a fost introdus din greşeală în programul legislativ al Guvernului, a spus luni preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu.

Precizarea a fost făcută luni dimineaţă, pentru Digi24.

Potrivit proiectului de lege respectiv, Guvernul României vrea să suspende plata contribuţiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - în perioada 1 iulie – 31 decembrie.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a afirmat că această propunere este făcută de CNSP, dar nu este de acord cu ea, iar această măsură nu va fi aplicată.

Totodată, proiectul vizează o contribuţie fixă de 84 lei în primul an, care ar urma să crească anual până la 125 lei in cinci ani. Această contribuţie ar urma să fie dedusă din impozitul pe venit. În plus, proiectul prevede o contribuţie a angajatorului egală cu a angajatului şi dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei - 50, 25 sau 10 angajaţi.