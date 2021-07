Ludovic Orban îi arată obrazul lui Rareș Bogdan: Mulți liberali s-au opus când l-a propus în fruntea listei pentru europarlamentare

Ludovic Orban, președintele PNL, l-a taxat subtil pe Rareș Bogdan cu ocazia conferinței de alegeri de la PNL Maramureș. Vorbind despre deciziile pe care le-a luat în calitate de lider al partidului, Orban a amintit că l-a impus pe Rareș Bogdan deschizător de listă pentru Parlamentul European, în ciuda faptului că mulți colegi s-au opus. Rareș Bogdan este în prezent în tabăra lui Cîțu, împotriva lui Orban.

„Un adevărat lider conduce cu viziune, are capacitatea de a da direcția, are capacitatea de a-și asuma de multe ori răspunderea unor decizii grele, care nu sunt privite cu foarte mare simpatie pe moment, dar care pot să dea rezultate. Nu știu cât am fi luat la alegerile pentru Parlamentul European. În momentul în care am luat decizia de a-l invita pe Rareș Bogdan să fie în fruntea listei PNL, la reuniunea Biroului Național erau câțiva colegi de-ai noștri care stăteau cu mâinile așa pentru că auziseră că Rareș Bogdan nu mai vine să luăm decizia să-l punem în fruntea listei. Rareș zâmbește acum și își amintește foarte bine. Au existat mulți care au încercat să-l convingă să nu vină. Destui au primit cu o oarecare rezervă această decizie. Cu toate astea, mi-am asumat această decizie. Cu toate că în moțiunea mea din 2017 nu-mi asumasem obiectivul de a câștiga alegerile pentru Parlamentul European, PNL a câștigat alegerile pentru Parlamentul European”, a afirmat Orban.