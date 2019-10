Ludovic Orban îl AVERTIZEAZĂ pe Victor Ponta: 'Dacă văd obstrucţionism, atunci o să avem şi discuţii individuale'

Premierul desemnat Ludovic Orban a spus că s-a ferit să discute cu parlamentari ai Pro România pentru a vota Guvernul PNL, din respect pentru comportamentul lor la moţiunea de cenzură, dar că, dacă vede obstrucţionism, atunci va avea discuţii individuale cu aceştia, potrivit News.ro.

Ludovic Orban a spus, luni seară, la Digi24, că nu înţelege comportamentul lui Victor Ponta, motivând că nu are logică să votezi căderea unui guvern, apoi să-l ajuţi să se menţină în funcţie.

"Eu m-am ferit să abordăm parlamentari de la Pro România din respect că ei au contribuit la demiterea Guvernului Dăncilă. Dar dacă văd obstrucţionism, atunci o să avem şi discuţii individuale”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă se aşteaptă ca aleşii Pro România să fie prezenţi în sală la votul pentru noul guvern, Orban a răspuns: ”Am convingerea că indiferent de decizia lui Ponta va exista cvorum şi vom avea voturi suficiente pentru trecerea Guvernului”.

Citește și: Victor Ponta reacționează după decizia privind votul pentru Guvernul Orban: E blat între PSD și PNL

Premierul desemnat a negat că ar fi oferit postul de comisar pentru Pro România în cadrul negocierilor cu Victor Ponta.

Ludovic Orban a spus că şansele ca Guvernul propus de PNL să primească votul în Parlament sunt foarte mari, explicând că a avut discuţii individuale cu mulţi parlamentari.

"Şansele de a obţine votul în Parlament pentru noul guvern sunt foarte mari. Am avut discuţii individuale, inclusiv cu parlamentari independenţi. Nu mă puneţi să dau nume. Vor fi voturi şi de la parlamentari de la PSD şi de la Pro România, care nu agreează politica de obstrucţie a domnului Ponta. Am fost nedumerit şi nu am înţeles. Participi la demitere, dar menţii un guvern demis. E o chestiune neproductivă pentru formaţiunea lui Ponta”, a mai spus liderul PNL, Ludovic Orban.