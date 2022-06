Ludovic Orban îl mitraliază pe Klaus Iohannis: a pus la CCR un șef comunist! A dat cu oiștea în gard

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că noul președinte al CCR, Marian Enache, are girul lui Klaus Iohannis, din moment ce președintele are cel puțin 4 judecători fideli în cadrul Curții Constituționale. Orban arată faptul că numirea lui Marian Enache înseamnă ”schimbarea lui dracu cu ta-su” și îl acuză pe noul șef CCR pentru trecutul său politic de fost membru al PSD.

”Bre Dornene, nu fi trist, Curtea merge înainte, cu un șef tot comunist! ( parafrază după Păstorel )

Magistrală noua înfăptuire a regimului Iohannis. Schimbarea lui dracu cu ta-su. Când să răsuflu ușurat că scăpăm de relicva iliesciană din fruntea CCR, Iohannis a demonstrat încă o dată că este inepuizabil în materie de „dat cu oiștea în gard”. A dat ucaz judecătorilor CCR să îl pună în capul trebii pe nimeni altul decât pe Marian Enache.

Pentru marele public este posibil ca numele lui Marian Enache să nu spună mare lucru. De aceea, mă simt obligat să relev câteva date pentru a arăta că, prin această alegere, dacă nu am sărit din lac în puț, în cel mai bun caz avem de a face cu aceeași Mărie, dar cu altă pălărie.

În 22 decembrie 1989, în Vaslui, nu prea a avut loc cine știe ce revoluție. Doar un grup de tovarăși care, cu totul și cu totul întâmplător, au ocupat județeana de partid și l- au uns ca președinte al CFSN Vaslui pe Marian Enache. Deci, avem de- a aface cu un „emanat” ca și Ion Iliescu.

În duminica orbului, este ales deputat FSN de Vaslui în Adunarea Constituantă, fiind chiar vicepreședinte în comisia de „ticluire” a noii constituții iliesciene. După ruperea FSN, rămâne alături de Ion Iliescu, fiind consilier prezidențial, ambasador în Republica Moldova și apoi deputat FDSN din 1996.

Chiar dacă din 1997 s- a îmbolnăvit de traseism, a ales tot timpul cu grijă partidele, doar dintr- o anumită parte a spectrului politic. A fost membru în APR- ul lui Teodor Meleșcanu, apoi în PC- ul lui Dan Voiculescu și apoi în UNPR- ul lui Gabriel Oprea ( din partea căruia a obținut un nou mandat de parlamentar pe listele USL în 2012 ).

În iunie 2016 apare „ din spuma mării” în postura de candidat și este desemnat de Senat ca și judecător la CCR. Ca să păstreze aparențele, PSD nu l- a propus direct ca și judecător. Dar la vot, deși PNL a contestat candidatura sa, a fost ales de majoritatea PSD-UNPR-ALDE. Ca atare, este foartte clar că îi datorează mandatul de judecător PSD.

Ca și Dorneanu, a fost membru CPUN, a fost consilier prezidențial al lui Iliescu, are doctoratul în drept luat aproape în același an cu Dorneanu, a fost implicat în elaborarea constituției, beneficiază de pensie specială și este cumulard ( cumulează pensia și indemnizația de judecător CCR ) și a votat cot la cot cu Dorneanu toate deciziile revoltătoare ale CCR din ultimii ani. În plus, mai are și o problemă legată de colaborarea cu securitatea. Într- un răspuns oficial către CNSAS din 2009, SRI a comunicat că „ domnul Marian Enache figurează cu dosar F.R. ( fond rețea) 7259/ Vaslui, dar dosarul nu s- a păstrat în arhivă”.

De menționat că Enache a fost votat în unanimitate, deci cei trei judecători numiți de Iohannis plus Iulia Scântei au votat toți cu el. Adicătelea, Werner nu se poate spăla pe mâini ca știm noi cine. Aș mai sublinia și momentul ales pentru săvârșirea aceste mașinațiuni, sâmbăta de dinaintea Rusaliilor, când lumea nu este atentă la viața publică.”, scrie Ludovic Orban.