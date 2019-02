Ludovic Orban îl pune la punct pe Traian Băsescu: 'Dezinformează prin omisiune, așa că sunt obișnuit'

Președintele liberalilor, Ludovic Orban, a recționat, luni, la acuzația lui Traian Băsescu că PNL și USR nu au avut un punct de vedere la declarațiile UDMR, precizând că fostul șef de stat „dezinformează prin omisiune”. Orban a adăugat că deciziile luate de UDMR „exced cadrul constituțional”.

„Dl. fost președinte dezinformează prin omisiune, așa că sunt obișnuit. Deciziile care au fost luate, nu au fost luate în ziua în care partidele politice au trimis reprezentanți la Congres, ci au fost luate a doua zi. Poziția PNL este foarte clară în această privință și noi am manifestat-o sistematic votând împotriva deființării pragului de folosirea a limbii materne care există actualmente în lege. Am votat împotriva instituirii ca și criteriu de constituirea a unităților administrativ teritoriale - a criteriului etnic. Am votat împotriva stabilirii proiectului UDMR de stabilire ca săbătoare națională a zilei de 15 martie. Am votat împotriva legii de înființare a liceului catolic maghiar. Și acuma PNL a atras atenția ferm UDMR că trebuie să respecte Constituția României și legislația în vigoare, că membrii UDMR care reprezintă cetățenii români de etnie maghiară sunt primii care trebuie să respecte Constitția și legile țării și ca atare să nu folosească alte simboluri decât simbolurile națiunii române, ale statului român”, a declarat Ludovic Orban fiind întrebat cum vede declarația lui Traian Băsescu care acuză că PNL și USR nu au avut niciun punct de vedere referitor la UDMR cum noua solicitare de autonomie.

Liderul PNL a adăugat că România este „un model de respectare a drepturilor minorităților naționale”, scrie mediafax.ro.

„Consider că această decizie a UDMR (...) excede cadrul constituțional. Nu pot să o interpretez decât ca o decizie care lansează o nouă provocare fără niciun fel de fundamnet. În România minioritățile naționale au drepturi care nu există în alte state europene. România este un model de respectare a drepturilor minorităților naționale”, a mai spus liderul PNL.

Senatorul PMP Traian Băsescu i-a criticat duminică pe liderii PNL și USR care nu au reacționat la declaraţiile făcute de liderii UDMR, afirmând că ”zâmbetele afişate de Turcan și Barna la congresul UDMR sunt doar un rânjet de neputință și slugărnicie” față de Uniune.

”Opoziţia la Congresul UDMR! Sâmbătă, la Cluj, s-a desfăşurat Congresul UDMR. Invitaţi şi prezenţi au fost reprezentanţi PSD, ALDE, PNL şi USR. De bună seamă, este de înţeles prezenţa PSD şi ALDE, pentru că UDMR este un pilon de sprijin esenţial în îndeplinirea politicilor şi blestemăţiilor de guvernare ale PSD şi ALDE. Întrebarea este ce căutau la acest Congres repezentanţii PNL şi USR care declară că sunt împotriva politicilor PSD-ALDE-UDMR? Mai mult, nici Raluca Turcan şi nici Dan Barna nu au avut reacţii la declaraţiile neconstituţionale, autonomiste sau la declaraţiile de utilizare a steagului Ungariei în Ţinutul Secuiesc şi multe alte abordări jignitoare la adresa României, făcute de liderii UDMR. Zâmbetele afişate de Raluca Turcan şi Dan Barna la congresul UDMR sunt doar un rânjet de neputinţă şi slugărnicie faţă de o formaţiune politică ce s-a transformat în ultima vreme în trâmbiţă a revizionismului propagat de Budapesta.

Tupeul liderilor UDMR de a jigni constant România în ultima vreme nu mă surprinde, dar laşitatea unor lideri politici români ce se pretind a fi opozanţi ai alianţei PSD-ALDE-UDMR este jalnică. Nici Raluca Turcan şi nici Dan Barna nu au avut curaj să le atragă atenţia în plin congres asupra derapajelor inacceptabile ale UDMR”, a scris fostul președinte Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.