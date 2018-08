Ludovic Orban îl trage de mânecă pe Ciprian Ciucu: S-a grăbit când a anunțat că va candida la Primăria Capitalei

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referitor la anunţul liberalului Ciprian Ciucu privitor la candidatura, la alegerile locale, pentru funcţia de primar general al Capitalei, că s-a grăbit şi că Biroului Politic Naţional va adopta un calendar pentru desemnarea candidaţilor.

"S-a grăbit puțin. În primul Biroul Politic Național ar fi trebuit să discutăm, dar am amânat discuția pe următorul Biroul Politic Național (...). Vom adopta un calendar pentru desemnarea candidaților la funcția de primar în municipiile reședință de județ și pentru București, și pentru sectoarele din București", a afirmat liderul PNL, Ludovic Orban, luni la Parlament.

Consilierul general, Ciprian Ciucu a declarat, pentru MEDIAFAX, că va candida la alegeri locale pentru funcţia de primar general al Capitalei, susţinând că simte că are susţinerea PNNL şi că ar face o echipă mai performantă decât cea pe care o are acum actualul edil Gabriela Firea.

"Cu siguranţă eu voi intra în această competiţie internă pentru a fi desemnat de către partidul meu să fiu candidatul la primăria Capitalei. Dacă aş fi simţit că nu am această susţinere (a liderului PNL, Ludovic Orban - n.r.) nu aş fi făcut acest anunţ. Simt că am susţinere la nivelul de la vârful partidului, din zona conducerii centrale. De ce aş fi eu mai bun decât ceilalţi candidaţi? Am o experienţă vastă în administraţie şi de lucru cu administraţia publică centrală şi locală. Mă consider mult mai pregătit şi eu pot face o echipă mult mai performantă decât cea pe care o are acum Gabriela Firea sau au avut foştii primari", a declarat, vinerea trecută, Ciprian Ciucu pentru MEDIAFAX.

Citește și: VIDEO Primarul Timișoarei, subiect de PARODIE VIRALĂ pe Facebook: Ludovic Orban, viceprimarul și city-managerulu Timișoarei, pe post de marionete în teren

Ciprian Ciucu este consilier general al Municipiului București, ales pe listele PNL, începând cu iunie 2016.