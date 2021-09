VIDEO Ludovic Orban, despre implicarea serviciilor de informații în politică: 'Eu am fost întotdeauna un civil'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seară, la Realitatea Plus despre serviciile de informații și implicarea acestora în politică.

"Nu am folosit și nu-mi place sintagma asta de “stat paralel”. Trebuie să existe un control civil asupra serviciilor de informații. Trebuie să-și desfășoare activitatea în cadrul legal și în cdrul în care au fost inființate. Să nu penetreze structurile statului.

Cobtrolul civil trebuie îmbunătățit. Trebuie exercitat la nivelul comisiilor parlamentare.

De-a lungul timpului au apărut deavăluiri despre oamenii din fruntea serviciilor de informații și deținători de putere. Se lucrează acum la un pachet legislativ pentur a adapta legislația la ce se întâmplă azi.

Eu dacă am ceva de spus, spun. Seviciile au posibilități de influențare. Nu am nici o dovadă că un ofițer a vorbit cu X-ulescu. Eu am fost întotdeauna un civil, care are încredere în votul cetățeanului. Am colaborat instituțional, am beneficiat de informări.

N-am vorbit cu domnul Pahonțu de nu știu când. E adevărat că am echipă de la SPP, care își fac treaba profesionist. SPP nu este serviciu de informații", a spus Ludovic Orban.