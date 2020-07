Ludovic Orban, înainte de ședința Senatului: 'Nu este necesar avizul CES, Parlamentul are atributul constituţional de a legifera'

Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, că nu este necesar avizul Consiliul Economic si Social pentru legea privind carantina şi izolarea, întrucât Parlamentul are atributul de a legifera, iar legea care va fi votată de Senat este mult modificată faţă de propunerea Guvernului. Orban a precizat că nus e impune amânarea votului din această cauză.

Premierul a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, despre posibilitatea ca legea privind carantina şi izolarea să fie declarată neconstituţională, având în vedere că nu are avizul CES şi a declarat, potrivit news.ro: ”Noi am adoptat proiectul de lege în urma deciziei CCR care a lăsat autorităţile româneşti cu mâinile goale în faţa unei epidemii extrem de periculoase. Am adoptat proiectul de lege foarte rapid, practic în lunea de după publicarea motivării. Era absolut necesară adoptarea unei astfel de legi, nu puteam aştepta Parlamentul să reglementeze o astfel de lege şi am venit cu propriul proiect de lege”.

Premierul a explicat că ”avizul CES este consultativ, putea fi cerut şi de altcineva.

”Nu este necesar avizul CES, Parlamentul are atributul constituţional de a legifera, este o lege modificată mult faţă de proiectul de lege elaborat de noi şi nu văd niciun fel de motiv pentru amânarea votării”, a explicat Orban.

Plenul Senatului are programată, joi, şedinţă pentru votul legii privind carantina şi izolarea, iar Ludovic Orban a anunţat că va participa la şedinţă.