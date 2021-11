Ludovic Orban, întrebat dacă îi e frică că îl 'toarnă' Nelu Iordache: 'Să mă toarne în ce privinţă?'

Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat că nu îi este teamă de un eventual dosar penal, întrucât este om cinstit şi corect care a respectat legea şi a preţuit libertatea. El a amintit că în trecut i-a s-a făcut un astfel de dosar, dar s-a dovedit că este nevinovat.

Întrebat, duminică, la Prima TV, dacă se teme de un eventual dosar penal pe numele său şi dacă omul de afaceri Nelu Iordache l-ar putea "turna", Ludovic Orban a ţinut să sublinieze că este un om cinstit şi nu există nicio legătură între el şi Iordache.

"Ce legătură e între mine şi Nelu Iordache? Să mă toarne în ce privinţă? Eu sunt un om cinstit, eu sunt un om corect, eu sunt un om care am respectat legea cu stricteţe pentru că întotdeuna am preţuit libertatea. Niciodată nu mi-a plăcut să ascult de ordine sau cineva să îmi arate vreo pisică sau să îmi arate vreun schelet din dulap. Nu mi-a arătat nimeni şi nu are ce să îmi arate pentru că eu am condus guvernul respectând legea, cu o cinste exemplară şi practic nu exista corupţie, decât întâmplător în nivelele decizionale la care nu puteam interveni direct", a declarat Ludovic Orban.

Fostul lider liberal a mai precizat că un astfel de dosar penal a existat pe numele său, dar că instanţa de judecată a decis că este nevinovat.

"Nu am nici cea mai mică emoţie. Că poate să îţi facă cineva un dosar penal? Aţi avut exemplu în campanie (campania pentru alegerile locale din 2016 – n.r.). Eu am fost scos din cursa pentru Primăria Capitalei de la un dosar penal fabricat, pe baza unei mărturii a unui om de afaceri în care s-a dovedit foarte clar că am fost nevinovat, decizie luată în unanimitate de instanţa de Apel", a declarat Orban.

Acesta a adăugat că "în echipa câştigătoare" - cea a premierului Florin Cîţu - sunt "oamenii dubioşi".

"Toată campania, adversarii mei au făcut campanie cu Orban nu va ajunge la Congres, că o să i se facă dosar penal, că nu o să aibă zece filiale care să îl susţină. Toate presiunile care au fost puse asupra preşedinţilor de filiale s-au şi văzut. Uitaţi-vă, de ce în echipa câştigătoare au fost toţi oamenii care au probleme sau oamenii dubioşi sau oamenii care au... Iulian Dumitrescu, cel de la Ilfov - Eugen Pârvulescu, Liviu Voiculescu şi aşa mai departe. Echipa câştigătoare sunt toţi oamenii asupra cărora există grave semne de întrebare privind integritatea", a declarat Orban.