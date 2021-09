Ludovic Orban își face calcule pentru Congres: Nu mă avantajează dacă Florin Cîțu va fi premier la acel moment

Președintele PNL, Ludovic Orban, consideră că acțiunile din ultimele săptămâni ale premierului Florin Cîțu i-au scăzut acestuia credibilitatea și astfel va avea mai puțini susținători la Congresul PNL.

”Toți cei care au votat, au votat neținând cont de toate punctele de vedere, de jurisprudența CCR. Decizia BPR nu poate fi atacată la Curtea Constituțională. În schimb, o decizie a Parlamentului poate fi atacată la Curtea Constituțională.

Dacă cineva avea răbdare, măcar colegii mei mai înfierbântaţi, să îşi aducă aminte anul 2020 şi ar fi ştiut din decizia CCR că invocarea declanşării conflictuilui juridic între Guvern şi Parlament nu poate opri moţiunea. În august 2020, ca premier, când PSD a iniţiat moţioune de cenzură, am invocat un conflict juridic. În decizia CCR, care a constatat că nu există conflict, a spus că Parlamentul a procedat corect în derularea procedurii moţiunii de cenzură. A fost o decizie a CCR împotriva unui conflict juridic declanşat ca premier, a spus că Parlamentul a procedat corect, constituţional prin derularea procedurii moţiounii de cenzură.

Eu am spus foarte clar că nu pot să votez împotriva Constituției și împotriva colegilor mei din PNL. M-aș fi bucurat ca reprezentanții PNL în BPR să voteze cum am votat și eu, dar tocmai de aceea nu am putut să votez împotriva colegilor mei din PNL.

Întreaga mea strategie la alegerile PNL a fost una în care să mă adresez colegilor din PNL. Cine să fi știut că Florin Cîțu, fără acordul meu, va arunca coaliția în aer și va provoca o criză fără precedent.

Pe mine nu mă avantajează sau dezavantajează dacă Florin Cîțu este premier la momentul Congresului PNL. Prestațiile din ultimele 4-5 săptămâni ale contracandidatului meu au crescut șansele mele la Congres.”, a spus Ludovic Orban.