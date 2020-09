Ludovic Orban: La București a fost o bătălie epică! Nimeni nu se aștepta la o așa revenire a PSD

Premierul Ludovic Orban susține că dreapta nu putea câștiga alegerile la Capitală decât cu Nicușor Dan, asta pentru că sondajele de opinie arătau un PSD puternic în Capitală. Orban arată că PSD a câștigat votul politic în București și atrage atenția că nimeni nu se aștepta la această revenire a social-democraților.

”Noi am lutpat cu un înteg sistem de putere construit în jurul primarilor și baronilor roșii. Am reușit să câștigăm această bătălie extrem de grea, pentru că PSD pornea cu prima șansă. PSD este un partid care și în opoziție este foarte activ, extrem de perfid și are metode de luptă împotriva primarilor noștri. Vă spun: bătălia de la București a fost epică!

Am testat toți candidații, l-am testat pe Nicușor Dan în toate variantele posibile. După cum ați văzut, PSD a câștigat votul politic în Capitală, la 6 procente în față, nimeni nu se mai aștepta la o astfel de revenire, după scorul de la prezidențiale și europarlamentare. Toate astea nouă ne erau relevate în sondajele de opinie (...) Dacă te uitai la București cu realizări aproape zero, Gabriela Firea, care a investit enorm în imagine, imaginea era extrem de importantă, ea avea un procentaj foarte mare.”, a spus Ludovic Orban, la B1 TV.