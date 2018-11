Ludovic Orban le-a luat-o înainte liderilor țării - Întâlnire 'semioficială' cu președintele Parlamentului European: Am discutat și de ultima remaniere

Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut o intâlnire, semioficială, marți seara, cu președintele Parlamentului European, chiar înainte ca Antonia Tajani să-i viziteze pe liderii țării.

"A fost o intalnire semioficiala, sa zicem. Il cunosc pe Antonio Tajani de când era comisar european pe transporturi, iar eu eram ministru al transporturilor. Am avut o discutie aseara. In primul rand, am discutat de integrarea Romaniei in Schengen, i-am multumit ca e sustinator al Romaniei. A doua tema a fost rezolutia din PE. Am discutat de asemenea si de raportul MCV. Evident, am discutat si de preluarea presedintiei Consiliului UE si de ultima remaniere si ne-am intrebat in ce masura aducerea atator ministri noi cu o luna inainte va ajuta la preluarea presedintiei sau va reprezenta obstacole suplimentare. (..) Principala ingrijorare e privitoare la incalcarea independentei justitiei, la punerea intre paranteze la luptei anticoruptie, toate componentele care tin de domnia legii", a declarat Ludovic Orban la Digi24.