Ludovic Orban: Liviu Dragnea și Darius Vâlcov se comportă ca și cum ar fi încă în campanie electorală

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, că liderul PSD, Liviu Dragnea, și consilierul premierului, Darius Vâlcov, se comportă ca și cum ar fi încă în campanie electorală, spunând că vor mări pensiile, însă astfel de promisiuni nu ar trebui făcute în circumstanțele economice actuale, scrie Mediafax.

"Văd că nu mai există ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale (Lia Olguța Vasilescu - n.r.) şi în ultima vreme alţii fac anunţuri în numele ministrului Muncii. Văd, din declaraţiile domnului Vâlcov şi domnului Dragnea, că ei în continuare se comportă ca şi cum ar fi încă în campanie electorală, promitând creşteri de pensii care nu ar trebui să fie pomenite în aceste circumstanţe. PSD este la putere de un an jumate, obligaţia PSD este să îşi îndeplinească programul de guvernare şi nu să facă iarăşi promisiuni la adresa pensionarilor", a afirmat liderul PNL, Ludovic Orban, după ședința de luni a Biroului Executiv al partidului.

Acesta a adăugat că liberalii sunt de acord cu o creştere a pensiilor în regim de contributivitate sau a celor mici, însă nu şi „a pensiilor nesimţite”, aşa cum face PSD.

"PNL susţine orice creştere a pensiilor, dar să nu fie afectată de creşterea inflaţiei. PNL susţine orice creştere a pensiilor, dar a pensiilor în regim de contributivitate şi a pensiilor mici, nu a pensiilor nesimţite cum face PSD astăzi. PNL solicită PSD ului să îndrepte toate nedreptăţile care există în sistemul de pensii. În continuare pensionarii din grupa 1 şi 2 de muncă care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2012 nu beneficiază în mod real de creşterea pensiilor, conform legii, în timp ce aceea care s-au pensionat după data respectivă au beneficiat de creşterea pensiilor. Se menţin în continuare aceleaşi nedreptăţi strigătoare la cer, în care un om care nu a muncit în toată ciaţa lui o zi primeşte aceeaşi pensie egală cu un om care a muncit 35 de ani, 40 de ani la CAP, neexistând niciun fel de diferenţiere. Treaba PSD-ului era să vină cu noua lege a pensiilor, conform programelor de guvernare trebuia să o adopte de la 1 octombrie 2017. În continuare îi zăpăcesc pe părinţii şi bunicii noştrii cu tot felul de promisiuni care mai de care mai ciudate", a completat Orban.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a prezentat, duminică seara, noua lege a pensiilor şi modificările care vor avea loc, astfel în 2019 punctul de pensie va fi de 1.265 lei, ajungând în 2021 la 4.256 lei net. Liviu Dragnea a precizat însă că această lege nu se aplică pensiilor speciale.

„În 2017 l-am dus la 1.000 lei punctul de pensie, în 2018 la 1.100 de lei, în 2019, aşa cum am spus în programul de guvernare, 1.265 de lei punctul de pensie. La punctul de pensie, să luăm 1,500 lei pensie brută. Cineva care avea atât în 2016, net lua 1.399 lei, scădem 5,5% contribuţia socială şi 16% diferenţa care era peste 1.100 lei. Noi am eliminat sub 2.000 lei pensie, astfel că a crescut (n.r. - pensia) în 2017, ca urmare a creşterii punctului de pensie, dar a crescut şi netul pentru că am eliminat contribuţia la sănătate. Deci am egalat brutul cu netul. În 2020 este mai mult decât dublu faţă de netul din 2016. (…) Cu formula din noua lege, în 2021 va 4.507 lei brut şi pensia netă avem mai mult decât o triplare a pensiei, 4.256 lei net. (...) Această lege nu se aplică la pensiile speciale. Pensiile speciale nu fac obiectul acestei legi”, a declarat duminică seara, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la România Tv.