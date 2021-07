Ludovic Orban știe că PUTEREA e în mâna membrilor PNL: Nu li se poate condiţiona susţinerea în carieră de opţiunea politică pe care o au

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, a reiterat, sâmbătă, că oamenii care reprezintă partidul la guvernare sunt hotărâţi de forurile statutare ale PNL şi "niciunui membru al PNL nu i se poate condiţiona susţinerea în cariera politică în funcţie de opţiunea politică pe care o are la un anumit moment", anunță Agerpres.

"Oamenii care ne reprezintă în guvernare sunt hotărâţi de forurile statutare ale PNL şi trebuie să acţioneze în numele forurilor statutare ale PNL. Este un lucru foarte important. Nu PNL trebuie să ţină cont de puterea administrativă care a fost încredinţată unor membri PNL de PNL în urma alegerilor. Niciun reprezentant al nostru într-o funcţie de demnitate publică sau într-o funcţie publică nu are dreptul să condiţioneze realizarea niciunui demers legal de o poziţionare politică sau alta, niciunui primar liberal nu poate să i se condiţioneze sprijinul legal de poziţionarea de-o parte sau alta, niciunui membru al PNL nu i se poate condiţiona susţinerea în cariera politică în funcţie de opţiunea politică pe care o are la un anumit moment", a spus Orban, la şedinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Neamţ.

Ludovic Orban a reiterat că el nu a tranşat congresul PNL.

"Cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. (...) Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (...) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL", a afirmat Orban.

El a arătat că a fost garantul unităţii PNL.

"Există mai multe moduri de a conduce, un mod este de a conduce prin frică, ameninţând şi alt mod este de a conduce democratic, prin convingere, prin consultare, prin cointeresare. Eu am fost garantul unităţii PNL în toată perioada în care am condus PNL. La congres eu nu am ocupat toate poziţiile de conducere cu echipa mea, am permis unor colegi din echipa care a concurat cu mine să fie aleşi pe funcţii de conducere. Contracandidatul Cristian Buşoi imediat ce s-a eliberat un post de vicepreşedinte l-am susţinut să intre în echipa PNL. Unitatea PNL a fost pentru mine vitală, esenţială pentru reuşita noastră în toate alegerile pe care le-am făcut. (...) Noi suntem la guvernare pentru a guverna bine în România, pentru a realiza reformele la care ne-am angajat, pentru a finaliza toate proiectele de investiţii pe care ne-am angajat că le facem şi pentru a asigura şansa PNL să câştige toate alegerile din 2024", a spus Ludovic Orban.

El a afirmat că PNL a pierdut alegerile parlamentare din cauza pandemiei de COVID-19.

"Nu vreau să dau explicaţii sau să mă justific. În momentul în care am preluat PNL, PNL era după o înfrângere zdrobitoare, un partid demoralizat, un partid care îşi pierduse încrederea în sine şi de multe ori membrii PNL aveau o uşoară reţinere să spună că sunt membri ai PNL. În patru ani am avut victorii la care nu s-ar fi aşteptat nimeni: referendumul pentru justiţie iniţiat de preşedintele României, alegerile europarlamentare, alegerile prezidenţiale, dărmarea guvernului PSD. (...) Am câştigat alegerile locale. (...) Am să trec la subiectul alegerilor parlamentare. Nu PSD ne-a învins. Ne-a învins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfăşurat pe vârful pandemiei, cu peste 10.000 de cazuri pe zi, alegerile parlamentare au fost afectate de incendiul de la Piatra Neamţ, care a provocat o emoţie publică extraordinară la nivel naţional şi dacă nu eram noi, echipa care să avem reacţia cea mai potrivită, cea mai rapidă, împreună cu domnul ministru Tătaru, probabil PNL ar fi avut de suferit şi mai mult de pe urma acestei drame care s-a petrecut la Piatra Neamţ. Acum puteţi să-mi spuneţi cu mâna pe inimă - medicul erou trăieşte pentru că noi am luat decizia potrivită şi am reuşit să facem ceea ce era omeneşte şi normal în situaţia respectivă", a spus Orban.

El a mai afirmat că în mandatul său toate proiectele de investiţii din Moldova au reprezentat o prioritate absolută.