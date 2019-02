Ludovic Orban nu respinge candidatura lui Rareș Bogdan la europarlamentare: Am avut foarte multe discuții

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, întrebat de jurnaliști dacă a avut o discuție cu jurnalistul Rareș Bogdan (Realitatea TV) pentru o candidatură a acestuia pe lista PNL la europarlamentare, că a avut „foarte multe discuții” cu realizatorul TV.

Redăm dialogul dintre Ludovic Orban și jurnaliști:

Reporter: - Au apărut informații că domnul Rareș Bogdan ar putea fi candidat din partea PNL la europarlamentare și chiar să deschidă această listă. Puteți să lămuriți aceste zvonuri?

Ludovic Orban: - Nu, nu pot să lămuresc aceste zvonuri, componența listei va fi făcută publică după ce va fi adoptată decizia în Biroul Politic Național.

- L-ați măsurat pe Rareș Bogdan în sondaje?

- Știți foarte bine că am realizat un sondaj pe aproape 26.000 de mii de subiecți. Nu, nu l-am măsurat.

- Ați avut o discuție cu Rareș Bogdan pentru o posibilă candidatură la europarlamentare?

- Am avut foarte multe discuții cu Rareș Bogdan și m-aș bucura să am discuții în continuare, mai ales la emisiunea domnului Rareș Bogdan, că nu am mai fost de mult, dar nu din cauza lui Rareș Bogdan.

