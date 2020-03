Ludovic Orban prezintă partea plină a paharului: Cadrele medicale infectate nu sunt în spitalele din Linia I și Linia II

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la sediul Ministerului Sănătății, referitor la numărul ridicat de cadre medicale care s-au infectat cu noul coronavirus, că nu s-au înregistrat cazuri în spitalele aflate în prima linie de luptă cu COVID-19.

„Spitalele sunt de mai multe subordonari. Uitati-va ca in spitalele din prima linie nu au aparut imbolnaviri. Nici in spitalele din linia 2 nu sunt cazuri. Au aparut cazuri mai alesi in spitale de subordonare locala. Nu vreau sa dau vina pe autoritatile locale. Trebuie sa fim sinceri, uneori managerii au fost de vina, in alte situatii au fost unele cadre medicale de vina, iar un alt factor a fost precaritatea mijloacelor de protectie a cadrelor medicale”, a spus Orban.

Vezi si: SURPRIZĂ Ordonanța pentru păsuirea plății ratelor are prevederi nespuse de Guvern: Cine NU poate beneficia de prevederi (VIDEO) .