Ludovic Orban profețește: ce scor va obține Klaus Iohannis în turul II

Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, susține că președintele Klaus Iohannis va obține cel puțin 62% în turul II al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 24 noiembrie.

”Am avut ca obiectiv un scor de peste 40% în primul tur și sunt convins, după cum arată datele, că am atins acest obiectiv. Am avut o campanie cât mai apropiată de români, la firul ierbii, în care am prezentat foarte sobru, foarte serios, care e planul lui Iohannis, care include fiecare român”, a declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.

Președintele PNL este convins că Iohannis va câștiga 40% din voturi în primul tur de scrutin și că va avea cel puțin 62% în turul al doilea, „care poate fi mai mare dacă ne confruntăm cu unul dintre candidați”. Orban nu a vrut să spună însă la ce candidat se referă.

El a ținut apoi să vorbească din nou despre anticipate, deoarece „e complicat cu structura actualului Parlament să existe o majoritate stabilă care să poată susține toate reformele importante”.