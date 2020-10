Ludovic Orban, PROMISIUNE SURPRIZĂ pentru campania electorală de la parlamentare

Premierul Ludovic Orban și echipa de candidați PNL pe București pentru alegerile parlamentare au mers de dimineață să depună lista cu candidați. Orban și-a luat mai multe angajamente pentru campanie.

"Am depus listele de candidați pentru Municipiul București. Suntem o parte din echipă aici, am ținut să depunem candidaturile de dimineață ca să arătăm că suntem puși pe muncă. E un efort deja de un an, de a readuce credibilitate. Vom susține Bucureștiu în Parlament și pe Nicușor Dan și toate proiectele Capitalei. Suntem o echipă hotărâtă, vom face o campanie cinstită, onestă, în care vom prezenta soluțiile și obiectivele noastre și vom face mai puțină campanie negativă", a declarat Orban.