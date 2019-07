Ludovic Orban pune degetul pe rană: M-am săturat de telenovele! Strategia prin care PSD ne duce pe fentă

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că PSD pune în scenă mai multe telenovele, în același timp, pentru a distrage atenția de la temele importante ale guvernării. Orban arată că autoritățile locale sunt în faliment, fondurile europene se pierd, iar Guvernul se joacă cu remanierea.

Citește și: Traian Băsescu a dat LOVITURA în Parlamentul European: a prins un post foarte important

”Suntem "hraniti" in continuare cu telenovele. Ruleaza pe multe canale telenovela remanierii guvernamentale, telenovela candidaturii la presedintie a lui Tariceanu, telenovela schimbarii la fata a lui Dancila, telenovela opozitiei din PSD, telenovela Ponta la putere sau in opozitie, telenovela Dragnea mecanic auto la Rahova... In timp ce unii vor ca noi sa ne uitam la telenovele, CCR ii scapa pe corupti, guvernul prabuseste finantele publice, investitorii sunt din ce in ce mai reticenti in a investi in Romania, firmele private sunt bulversate de noi si noi reglementari absurde, sufocate de birocratie si jefuite de ANAF, institutiile de cultura sunt facute praf, autoritatile locale nu mai au bani nici pentru cheltuielile de functionare, fondurile europene sunt pierdute, importurile de gaz rusesc au crescut si le importam la cel mai mare pret din UE, din exportatori de energie electrica am ajuns importatori... M- am saturat de telenovele. Vreau sa vad filme documentare... cu solutii.”, scrie Ludovic Orban.