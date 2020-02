Ludovic Orban, reacţie la propunerea PSD pentru un guvern tehnocrat: 'Glumiţi'

Ludovic Orban, preşedintele PNL, respinge ideea lansată de Marcel Ciolacu, cu privire la spijinirea unui guvern de profesionişti care să gestioneze criza actuală, în contextul ameninţării coronavirusului.

"PSD tehnocratie? Glumiti", a afirmat Orban.

În privinţa gestionării situaţiei coronavirusului, premierul interimar al mai explicat: "Guvernul are premier. Noi suntem in functie, chiar dacă a existat o motiune de cenzură. România are guvern. Ne facem datoria şi cred că se vede acest lucru, că suntem mobilizaţi pentru rezolvarea oricărei probleme."