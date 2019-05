Ludovic Orban se conformă ordinelor lui Klaus Iohannis și face pace cu USR: 'Am avut un dialog constant, o cooperare foarte bună'

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat că în ultimii doi ani PNL și USR au avut o cooperare foarte bună și că este convins că cele două formațiuni vor colabora pentru moțiunea de cenzură. El a avut un schimb de replici cu președintele USR, Dan Barna, care l-a acuzat de ”ciupeli politice” potrivit news.ro.

”Experiența ultimilor doi ani demonstrează că am avut un dialog constant, o cooperare foarte bună, că ne-am sprijinit reciproc, că am avut o serie de demersuri comune și am convingerea că și în cadrul moțiunii de cenzură vom colabora la fel de bine”, a declarat Ludovic Orban.

Citește și: Ipoteza care dinamitează scena politică: Traian Băsescu sau Victor Ponta, premier!

Declarațiile lui Orban vine după ce președintele Klaus Iohannis a a afirmat, tot joi, că este oportună depunerea unei moțiuni de cenzură.

”Foarte clar că este oportună (o moțiune de cenzură - n.r.). Cum să nu fie oportună? După ce PSD a pierdut alegerile europarlamentare cred că Opoziția deja scrie la ultimele fraze din moțiunea de cenzură. Cel puțin aș face eu așa”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că ”aceste asperități vor dispărea pe parcurs”.

Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a reproșat miercuri liderilor USR-PLUS anunțurile făcute cu privire la o eventuală intrare la guvernare și o candidatură proprie la alegerile prezidențiale, apreciind că sunt calcule politice pentru a nu se eroda la guvernare.

La rândul său, liderul USR, Dan Barna, a criticat, joi, la Adevărul Live, PNL, subliniind că ”Alianța USR-PLUS s-a născut tocmai pentru că românii s-au săturat de această ciupeală oportunistă pe care o promovează Orban”.