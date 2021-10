Ludovic Orban și-a scris de mână demisia de la șefia Camerei Deputaților/ DOCUMENT

Ludovic Orban a anunțat miercuri că și-a scris demisia și a înaintat-o către Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Conform documentului intrat în posesia STIRIPESURSE.RO, Ludovic Orban a preferat să își scrie de mână demisia de la șefia Camerei Deputaților.

„Demisionez din mai multe motive. În primul rând pentru faptul că am anunțat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că pentru a putea gira astfel de funcții în statul român, dacă ești om de stat, nu poți să girezi astfel de funcții decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetățenilor care este acordat către formațiunile politice care se rpezintă în alegeri. Atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt președinte PNL, consider că nu mai pot exercita această funcție”, a spus Orban.