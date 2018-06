Ludovic Orban știe unde s-a pierdut moțiunea de cenzură: 'Vă spun sută la sută, nu au mai avut curaj'

Dacă UDMR ar fi votat moţiunea de cenzură, aceasta ar fi trecut, este de părere preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"Dacă UDMR ar fi votat moţiunea de cenzură, moţiunea de cenzură ar fi trecut. Vă spun sută la sută. Ştiţi foarte bine că există un grup mare de nemulţumiţi în PSD, care e mai mare de 30 de voturi, e foarte greu de măsurat acest grup. De altfel am şi discutat cu foarte mulţi parlamentari PSD în perioada asta care sunt nemulţumiţi, care îşi dau seama că Guvernul ăsta îi face de râs, (...) dar, probabil odată cu anunţul UDMR-ului, nu au mai avut curajul să îşi exprime votul'', a declarat joi Orban la Parlament.

El a arătat că aşteaptă să vadă ce i s-a promis liderului UDMR, Kelemen Hunor, de către preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Eu aştept altceva, aştept să văd ce i-a promis Dragnea de a reuşit să îl convingă să îşi ţină parlamentarii în afara jocului moţiunii de cenzură. Discuţia (n.r. - de la sediul PNL cu liderul UDMR) s-a terminat exact cum v-am spus, cu informarea care mi-a făcut-o preşedintele UDMR - că o să ia o decizie miercuri, înainte de moţiune, nu pot să vă dezvălui conţinutul discuţiilor. Dar pot să vă spun că la orice întrebare a căutat să găsească un răspuns domnul Kelemen Hunor, iar eu i-am dat răspunsurile la aceste întrebări. Nu am ajuns în acest punct al discuţiei (n.r. - programul de guvernare). Domnul Hunor ştie foarte bine că noi nu am pregătit un program de guvernare comprehensiv, dar am pregătit un program de guvernare care poate fi baza unei discuţii cu eventualii parteneri. Nu i l-am pus pe masă pentru că discuţiile nu au ajuns în acest punct", a spus Orban.

Potrivit acestuia, liderul UDMR "ar trebui mai bine să se ducă să vorbească cu cetăţenii români de etnie maghiară, care sunt nemulţumiţi în proporţie de 80% de actualul Guvern şi care nu înţeleg de ce UDMR, care teoretic ar trebui să îi reprezinte în Parlamentul României, se încăpăţânează să menţină la putere acest Executiv şi acest sistem de putere care face un rău imens şi cetăţenilor români de etnie maghiară din România".

Preşedintele PNL susţine că nu este responsabil de eşecul moţiunii de cenzură şi spune, în ceea ce-l priveşte pe Victor Ponta, care l-a criticat în urma respingerii acesteia, că "trebuie să mai treacă ceva vreme până când acesta să emită judecăţi de valoare şi ca cineva să poată avea încredere că s-a despărţit cu adevărat de Liviu Dragnea".

"Responsabilitatea pentru faptul că în continuare rămâne în funcţie un premier care ne face de râs la fiecare apariţie publică aparţine în exclusivitate parlamentarilor din majoritatea guvernamentală care n-au avut curaj sau au fost mânaţi de interese personale, care n-au ţinut cont de interesul României şi care acceptă să fie conduşi de un astfel de prim-ministru şi de un astfel de Guvern. De asemenea, - şi cei care au preferat să rămână alături de Liviu Dragnea şi de sistemul lui bolnav de putere, chiar şi după ce Liviu Dragnea a fost condamnat a doua oară de instanţa de fond, fiind practic complici alături de acest personaj la aruncarea României într-o direcţie total greşită. (...) Chiar şi la moţiunea de cenzură premierul s-a făcut de râs, arătând că nu ştie nici măcar să citească, că nu înţelege nimic din ceea ce citeşte. (...) Dar, dacă parlamentarii PSD-ALDE-UDMR se simt reprezentaţi bine de un astfel de personaj, înseamnă că probabil nu au aparatul necesar să discearnă cât de penibil este un astfel de prim-ministru, cât de rău poate face României şi în ce hal a adus funcţia de premier", a arătat Orban.

