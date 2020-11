Ludovic Orban: 'Trebuie să recunoaştem că această criză sanitară a prins România într-un moment în care nu era pregătită'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că România nu era pregătită de pandemie, neavând stocurile necesare, autorităţile fiind confruntate cu o situaţie ”incredibilă”. Orban a precizat că în Bucureşti sunt zilnic 700 – 1.000 de cazuri, iar presiunea pe DSP şi Serviciul de Ambulanţă este uriaşă, fiind necesare anchete epidemiologice şi recoltări de probe.

”Trebuie să recunoaştem că această criză sanitară a prins România într-un moment în care nu era pregătită. Ăsta este adevărul. De la stocurile strategice care însemnau măşti, echipamente, ventilatoare, injectomate, paturi de Terapie Intensivă, nu aveam nimic, stocuri zero în ceea ce priveşte lupta cu pandemia şi asta în condiţiile în care guvernele anterioare au primit avertismente din partea epidemiologilor că trebuie făcute pregătiri pentru o eventuală epidemie.Nu s-a luat nicio măsură. Noi ne-am trezit repede. Am adoptat OUG privind constituirea stocurilor strategice cu mai mult de o lună înainte de apariţia primului caz în România de coronavirus”, a afirmat, joi, la Realitatea Plus, Ludovic Orban, potrivit news.ro.

Premierul a declarat că autorităţile s-au confruntat cu o situaţie incredibilă.

”De asemenea a trebuit să facem faţă unei situaţii incredibile. În Bucureşti sunt 700 – 1.000 de cazuri. DSP Bucureşti trebuie să facă faţă şi Serviciul de Ambulanţă care recoltează exudatul, la solicitări mult mai multe pentru că din cei care se testează cam 20% sunt pozitivi. Unii au simptome, dar nu sunt bolnavi de coronavirus. Ei au trebuit să facă faţă unor eforturi uriaşe. A trebuit să facem apel la voluntari pentru a aduce la zi anchetele epidemiologice care se fac pentru fiecare caz pozitiv”, a afirmat premierul, fererindu-se la efortul depus pentru a face 1.000 de anchete zilnic.

Întrebat despre problema resursei umane din sistem, Orban a afirmat: ”Oricine se întoarce în ţară e bine primit şi îşi găseşte loc de muncă imediat. Mai mult, am făcut inclusiv reglementări ca medici din ţări non europene cum e Republica Moldova, Serbia, să poată să profeseze. Noi am folosit detaşarea, am apelat la medicii din reţeaua şcolară, acuma am adoptat un act normativ, în care angajăm la spitalul Gerotta, deocamdată în limita a 200 de persoane, aşa un corp expediţional de absolvenţi ai rezidenţiatului care şi-au luat examenul, de urgentişti, anestezişti, medici ATI, epidemiologi, infecţionişti pentru a crea un corp unde e nevoie de suplimentarea personalului medical”.

Premierul s-a referit şi la proiectul care vizează cooptarea de voluntari.

”Acum avem un act normativ, după consultarea cu universităţile de medicină şi rectorii şi organizaţiile studenţilor, de introducere a unui sistem de voluntariat pentru studenţii din anii terminali care să vină să contrinuie la această luptă anti-covid. Permanent am căutat să suplimentăm resursa umană”, a mai declarat premierul.