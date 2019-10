Ludovic Orban trimite UDMR la plimbare: Vom vota alegerea primarilor în două tururi

Premierul desemnat să formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat marți seară, la Digi24, legat de faptul că UDMR nu va vota guvernul dacă se trece la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, ca liberalii nu renunta de la acest deziderat si ca UDMR poate sa se opuna prin vot cand o sa intre proiectul la vot.

„Au dreptul sa-si exprime punctul de vedere la votul care va avea loc in Parlament la legea privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin. Nu putem sa determinam o formatiune sa voteze impotriva punctul sau de vedere”, a zis Ludovic Orban, despre opozitia UDMR. El a adaugat ca in Parlament sunt doua proiecte de lege in acest sens, unul al PMP si unul PNL. „Evident că vom susține și vom vota. PNL susține alegerea primarilor în două tururi de scrutin”.

