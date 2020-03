Ludovic Orban, vizită de lucru la Ministerul Sănătății - se pregătesc noi schimbări

Premierul Ludovic Orban are o vizită de lucru la Ministerul Sănătății pentru o ședință cu Nelu Tătaru și secretarii de stat din minister. Potrivit Antena3, premierul și ministrul Sănătății pregătesc noi schimbări pentru a ține sub control răspândirea coronavirusului. Ședința are loc înainte de ședința de la Cotroceni.

Klaus Iohannis se întâlnește, de la ora 13.00, cu premierul Ludovic Orban, și miniștrii Marcel Vela, Nelu Tătaru, Violeta Alexandru și cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, pentru a discuta despre gestionarea epidemiei COVID-19.