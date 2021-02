Ludovic Orban: Votul final pe legea bugetului, marți în Parlament / PROGRAMUL COMPLET

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban (PNL), a anunțat marți după ședința Birourilor Permanente Reunite că s-a decis calendarul dezbaterilor si votului pe legea bugetului de stat si pe legea bugetului asigurarilor sociale.

„Pana joi la ora 10.00 se pot depune amendamente, intre orele 12.00 si 16.00 joi vor avea loc in paralel comisiile permanente pentru avizarea proiectelor de lege. Comisiile reunite de buget vor incepe dezbaterea pe articole dupa ora 16.00, dupa ce primesc avizele. Noi am stabilit ca si termen pentru finalizarea raportului ziua de sambata, ora 14.00. Termenul de depunere a raportului a fost stabilit pentru luni, 1 martie, la ora 10.00. Dezbaterile in plen vor incepe luni la ora 16.00, pana la finalizare. Am prevazut ca obiectiv ca marti va fi votul final”, a declarat Ludovic Orban.

PROGRAMUL de dezbatere şi adoptare a Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Marți, 23.02.2021 - Guvernul transmite Parlamentului Proiectul Legii bugetului de stat şi Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Marți, 23.02.2021, orele 16:00 – Joi, 25.02.2021, orele 10:00 - Depunerea amendamentelor de către grupuri parlamentare, deputaţi şi senatori

Joi, 25.02.2021, între orele 10.00 – 12.00 Centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite, la comisii

Joi, 25.02.2021, între orele 12.00 – 16.00 Şedinţe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci

Joi, 25.02.2021, între orele 14.00 - 16.00 Dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci Joi, 25.02.2021 de la ora 16.00 –

Sâmbătă, 27.02.2021 până la ora 14.00 Dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Luni, 1.03.2021 ora 10.00 Depunerea rapoartelor Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Luni, 1.03.2021 ora 14.00 Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen

Luni, 1.03.2021 ora 16.00 - până la finalizare Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

- dezbateri generale

- dezbateri pe anexe

Marți, 2.03.2021 Vot final