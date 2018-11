Ludovic Orban vrea să reînvie o lege din 2006, din Guvernarea alianței DA: Ce propunere are pentru pilonul II de pensii

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, că partidul pe care îl conduce susţine creşterea contribuţiei la Pilonul II de pensii la 6%, conform prevederilor legislative iniţiale, scrie Agerpres.

"Pilonul II de pensii, administrat privat, este şansa populaţiei active, care astăzi munceşte, de a beneficia o pensie suplimentară atunci când vor ajunge la vârsta de pensie, o pensie suplimentară faţă de pensia care este dată de fondul public de pensii. Aici noi susţinem creşterea contribuţiei la Pilonul II de pensii la 6%, aşa cum prevedea legea iniţială, care a fost adoptată în 2006, de guvernarea Alianţei DA. (...) Fondul public de pensii, pe termen mediu şi lung, nu va mai putea asigura o rată de înlocuire a salariului de către o pensie rezonabilă care să permită o rată decentă şi din cauza asta este nevoie de acest Pilon II de pensii care să furnizeze resursele, printr-un fond de acumulare, pentru plata unei pensii suplimentară, bazată exclusiv pe principiul contributivităţii", a precizat liderul liberal, în cadrul unei conferinţe de presă.

În acelaşi context, Ludovic Orban a reafirmat faptul că majorările de pensii din acest an au însemnat, de fapt, o "tăiere" a lor, comparativ cu ceea ce ar fi însemnat aplicarea Legii pensiilor, opinând că pensiile vor fi "tăiate" şi în 2019.

"Fiecare pensionar a încasat o creştere a pensiei pe 2018 cu 36% mai mică decât ar fi avut dreptul în conformitate cu Legea pensiilor aflată în vigoare, dacă punctul de pensie ar fi crescut, cum spunea legea, cu 8,5%, de la 1 ianuarie. Şi în 2019, aşa cum este proiectul de lege, PSD taie pensiile. Ce prevede proiectul de lege? Creşterea punctului de pensie de la 1.100 lei la 1.265 lei, evident nu de la 1 ianuarie, ci de la 1 septembrie 2019. Dacă ar aplica legea, formula de calcul stabilită prin lege, ar trebui ca de la 1 ianuarie 2019, pensiile să crească cu 50% din creşterea salariului mediu brut, plus rata inflaţiei, ceea ce înseamnă o estimare de 3,5-4% creşterea salariului mediu brut, plus 5% rata inflaţiei. D la 1 ianuarie, punctul de pensie ar trebui să se indexeze cu 9%. (...) Rezultatul pe întreg anul 2019 este că fiecare pensionar va pierde aproximativ 30% din creşterea de pensie la care are dreptul dacă s-ar aplica formula din legea pensiilor", a menţionat preşedintele PNL, adăugând că pensionarii au fost afectaţi şi de rata inflaţiei, care duce la scăderea puterii de cumpărare.

Ludovic Orban a afirmat, totodată, că PNL susţine eliminarea tuturor pensiilor speciale, inclusiv pentru parlamentari, cu excepţia pensiilor de serviciu ale militarilor.