Lukaku îşi cere scuze după afirmaţiile privind îmbolnăvirile jucătorilor de la Inter Milano

Internaţionalul belgian Romelu Lukaku, atacantul echipei italiene de fotbal Internazionale Milano, şi-a cerut scuze miercuri seara, după ce a afirmat că 23 din 25 de jucători ai grupării au avut simptome de coronavirus în ianuarie, scrie BBC, citată de Agerpres.

Conform sursei, deşi clubul italian, care a rămas consternat de afirmaţiile lui Lukaku, era decis să-l sancţioneze pe jucător pentru declaraţii, deoarece acesta şi-a cerut scuze, consideră acum cazul închis.

Lukaku susţinea că "23 dintre cei 25 de jucători ai lui Inter au fost bolnavi, cu tuse şi febră" în luna ianuarie, însă nu am fost testaţi pentru Covid-19, a informat presa sportivă italiană.

Până în prezent, clubul milanez nu a confirmat niciun caz pozitiv, în ciuda faptului că se află în regiunea Lombardia, epicentrul pandemiei din Italia.

Lukaku a sugerat însă o posibilă infectare în masă a lotului milanez, marţi, în cursul unei conversaţii live pe Instagram cu Kat Kerkhofs, o prezentatoare la televiziunea belgiană şi, totodată, soţia atacantului Dries Mertens de la rivala SSC Napoli.

"Am avut o săptămână liberă în decembrie, iar apoi am revenit la antrenamente şi pot să jur că 23 dintre cei 25 de jucători erau bolnavi. Nu glumesc. Am jucat împotriva lui Cagliari şi, după circa 25 de minute, unul dintre fundaşii noştri a fost nevoit să părăsească terenul. Nu mai putea continua şi aproape că a leşinat", a dezvăluit fotbalistul belgian.

Jucătorul la care s-a referit Lukaku este Milan Skriniar, care a ieşit în minutul 17 al meciului cu Cagliari, disputat pe 26 ianuarie, explicând că s-a simţit ameţit şi nu era complet recuperat după o gripă.

"Toată lumea tuşea şi avea febră. Când îmi făceam încălzirea, mă simţeam mult mai cald ca de obicei. Eu nu am suferit de ani buni de febră", a continuat Lukaku.

"După meci, a fost o cină planificată cu oaspeţi de la Puma, însă eu le-am mulţumit şi m-am dus direct la culcare. Nu am făcut niciodată testele pentru Covid-19 în acel moment, aşa că nu vom şti niciodată cu siguranţă", a mai spus atacantul lui Inter.

Primul caz oficial de infectare cu noul coronavirus a fost anunţat în Italia pe 21 februarie, iar de atunci mai mulţi fotbalişti, de la echipe precum Juventus Torino, Sampdoria şi Fiorentina, au fost testaţi pozitiv.