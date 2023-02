Lukoil ar putea să îşi vândă participaţia pe care o deţine la un câmp petrolifer din Ghana

Lukoil poartă discuţii cu o serie de companii din India interesate de participaţia pe care grupul rus o deţine la câmpul petrolifer Pecan din Ghana, o eventuală tranzacţie fiind posibil să ajute la depăşirea unui impas în depunerea planurilor de dezvoltare a acestui câmp petrolifer, a declarat pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.

Discuţiile dintre oficialii Lukoil şi o serie de companii din India, inclusiv ONGC Videsh, divizia de investiţii străine a grupului Oil and Natural Gas Corp, au avut loc în cursul acestei luni cu prilejul unei conferinţe dedicată energiei organizată în India, au precizat mai multe surse citate de Reuters.

Una din surse a precizat că grupul rusesc discută în mod direct cu potenţialii cumpărători, în contextul în care băncile de investiţii nu se pot implica având în vedere sancţiunile impuse Rusiei de statele occidentale.

Compania norvegiană Aker Energy, controlată de grupul Aker ASA, are o participaţie de 50% la blocul din apele teritoriale ale Ghanei unde este amplasat câmpul petrolifer Pecan, în timp ce Lukoil are o participaţie de 38%, Ghana National Petroleum Corp. are o participaţie de 10%, iar Fueltrade una de 2%, potrivit Agerpres.

Grupul norvegian Aker a informat anterior că depunerea unuiplan de dezvoltare a câmpului petrolifer Pecan către autorităţile din Ghana a fost amânată, pe fondul temerilor că proiectul ar putea fi vizat de sancţiuni din cauza implicării companiei ruseşti Lukoil.

Directorul general de la Aker ASA, Oeyvind Eriksen a precizat că firma poartă discuţii cu autorităţile din Ghana, iar una din opţiuni este ca Lukoil să îşi vândă participaţia sa la acest proiect.

Un oficial din India a spus că dezvoltarea câmpurilor petrolifere din Ghana este costisitoare pentru că majoritatea au şi gaze asociat care nu pot fi arse, iar construirea unei facilităţi de lichefiere ar necesita o investiţie de peste un miliard de dolari.