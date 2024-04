Lulu Varodi spune totul despre originea personajului 'Bucătărașul Lulu': 'Eu am fost eu primul / VIDEO

Lulu Varodi , unul dintre „dezertorii” din Gașca Zurli, așa cum a fost el numit în ultima perioadă, a lăsat în urmă multă tristețe în rândul copiilor care i-au îndrăgit personajul. Interpretând rolul Bucătărașului Lulu timp de mulți ani, el a adus bucurie în inimile micuților și a oferit învățăminte care îi vor însoți pe aceștia toată viața.

Recent, actorul a fost invitat la emisiunea „Monden Alert” de la Metropola TV, unde a făcut unele dezvăluiri care au surprins pe toată lumea.

Actorul a povestit puțin despre originea numelui Lulu, cel identificat ani și ani cu simpaticul Bucătăraș care a bucurat copiii multă vreme în Gașca Zurli.

„Sunt Lulu Varodi, eu sunt Lulu înainte de personaj, adică mie mi se spune Lulu. Eu sunt Lulu, după e bucătărașul Lulu, după a apărut. Dar Lulu am fost eu primul.”, a povestit actorul echipei Monden Alert, Andreea Frățilă, Florin Burescu și Ileana Voicu Ghinea.

Pe 27 februarie, Lulu a surprins pe toată lumea cu anunțul că părăsește trupa care l-a făcut celebru.

„Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru mine. O zi grea, dar importantă. Am îmbrăcat pentru ultima dată costumul de bucătar. De astăzi rămân doar eu, Lulu, simplu. Am ales să părăsesc echipa Zurli. Nu a fost o decizie ușoară, dar simt că e momentul potrivit pentru o schimbare și noi oportunități. Am avut privilegiul să călătoresc foarte mult, să lucrez cu mulți oameni și să câștig o experiență valoroasă, dar, ca în orice călătorie, au existat și provocări. Cu toate acestea, prefer să mă concentrez asupra lecțiilor învățate și a momentelor bune. Așa că, good news, de ceva vreme lucrez la un vis. Un vis care începe ușor-ușor să prindă aripi. Este la bază agenție de publicitate, pentru ca eu și viitoarea mea echipă să ne putem ocupa la cel mai înalt nivel de social media managing. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că mă susțineți și mă sprijiniți. Nu dispar, YouTube-ul merge în continuare, și dacă aveți nevoie de ceva din cele menționate mai sus, let’s talk. Al vostru, Lulu!”, a transmis Ionuț Varodi pe pagina de Facebook.