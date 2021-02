Luna Mărţişorului, sărbătorită la Focşani prin cântec, dans şi expoziţii de profil

Mai multe evenimente, printre care expoziţii şi târguri de mărţişoare, un festival pentru copii şi un spectacol de muzică uşoară pentru doamne şi domnişoare, vor fi organizate la Sala Balada din Focşani, de Ansamblul Folcloric "Ţara Vrancei", pentru a sărbători luna mărţişorului, au informat organizatorii, potrivit Agerpres.

"Avem în acest an mai multe evenimente legate de sărbătoarea mărţişorului, prin care vestim primăvara şi bucuria renaşterii. Avem, în parteneriat cu Centrul Cultural, Târgul Mărţişorului, care începe pe 27 februarie şi va dura până pe 1 martie. Vom continua, după 1 martie, cu o expoziţie de 'Mărţişoare cu chip de floare'. Iar pe 4 martie avem un festival destinat copiilor, 'Glasul Ghioceilor'. Pentru că generaţia tânără trebuie să înveţe, încă din fragedă vârstă, să se apropie de cultura noastră tradiţională, de cântec, dans, să iubească portul care ne reprezintă", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Ansamblului Folcloric "Ţara Vrancei", Maria Murgoci.

Tot la Balada va fi organizat, pe 6 martie, un spectacol dedicat doamnelor şi domnişoarelor, care îl va avea ca invitat special pe Fuego, în timp ce pe 8 martie va avea loc un spectacol muzical, coregrafic şi muzical, destinat tuturor femeilor.

În ciuda pandemiei, Ansamblul "Ţara Vrancei" îşi doreşte să marcheze fiecare moment important de peste an, pentru ca tradiţiile să nu se piardă.

"Am resimţit cu regret în suflet această pandemie. Dar în această perioadă ne-am adunat şi ne-am axat mai mult pe repertoriu. Am schimbat anumite piese, am înregistrat foarte multe piese noi, de la cântecul de cătănie, la cel de dragoste, de război, de înstrăinare, de joc şi voie bună, pe care le vom aduna în albume, le vom edita şi le vom face cunoscute publicului iubitor de frumos. Noi am împlinit anul trecut 25 de ani de activitate artistică neîntreruptă şi nu am putut să facem un spectacol aniversar din cauza pandemiei, dar sperăm că în acest an, măcar cu 50% din capacitatea sălii, să ne bucurăm împreună de ceea ce avem mai de preţ: tradiţiile noastre. Această latură, a culturii tradiţionale, rămâne una esenţială, şi facem tot posibilul ca aceasta să nu se piardă", a spus Maria Murgoci.