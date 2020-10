Luna securităţii cibernetice debutează sub sloganul 'Gândeşte înainte de a face click' (CERT-RO)

Ediţia din acest an evenimentului "Luna securităţii cibernetice" (ECSM) debutează joi sub sloganul "Think Before U Click", informează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Campania anuală de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică, ajunsă la cea de-a 8-a ediţie, cuprinde sute de activităţi, cum ar fi conferinţe, ateliere, sesiuni de formare, prezentări generale, webinarii şi campanii online, ce vor avea loc în toată Europa pe parcursul întregii luni octombrie, pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică şi pentru a furniza informaţii actualizate privind securitatea digitală prin intermediul unor activităţi educative şi al schimbului de bune practici, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Gabriela Firea face noi acuzații: A fost un plan foarte bine pus la punct! S-au gandit la un plan diabolic

Potrivit sursei citate, campania din 2020, "Think Before U Click" (Gândeşte înainte de a face click), îi încurajează pe oameni să analizeze cu atenţie, înainte de accesa diferite linkuri pe internet, şi abordează diferite tematici privind securitatea cibernetică, pentru a-i ajuta pe utilizatori să identifice ameninţările cibernetice şi să se pregătească pentru a le înfrunta.

"Prima tematică analizează practicile de tip scam (tentative de fraudă online) şi este axată pe schimbul de informaţii legate de ameninţările cibernetice actuale şi potenţiale. Activităţile sunt concentrate pe atacuri de tip phishing, compromiterea adreselor de e-mail profesionale şi tentativele de fraudă în contextul cumpărăturilor online. Obiectivul acestei tematici este ca utilizatorii să înţeleagă eventualele capcane lăsate de atacatori atunci când efectuează tranzacţii online, în numele unei companii sau cu titlu personal. În cadrul celei de-a doua tematici, care se axează pe 'competenţele digitale', vor fi propuse activităţi educaţionale de informare a publicului larg cu privire la securitatea informaţiilor. Tematica acoperă o serie de aspecte legate de protecţia vieţii private în mediul online, cum ar fi protecţia datelor cu caracter personal, hărţuirea online şi spoinarea cibernetică. Sesiunile au scopul de a promova importanţa igienei cibernetice şi de a stabili bune practici online", se menţionează în comunicatul CERT-RO.

Odată cu lansarea noii campanii, organizatorii au publicat un videoclip pentru a le oferi cetăţenilor UE instrumente pe care să le integreze în activităţile lor cibernetice cotidiene.

Citește și: Nicușor Dan, despre procesele intentate Primăriei: Voi ieşi din incompatibilitate prin renunţarea la poziţia în asociaţie

Site-ul oficial al campaniei ECSM este cybersecuritymonth.eu, iar fiecare stat membru al UE participant are o pagină de internet dedicată, care conţine informaţii actualizate în limba naţională. Astfel, utilizatorii pot găsi sfaturi şi sugestii în 23 de limbi, materiale de sensibilizare, quiz-uri online, linkuri către evenimente şi multe altele. Site-ul ECSM cuprinde, de asemenea, o hartă interactivă, care le permite utilizatorilor să vizualizeze activităţile şi să ia parte la acestea.

Luna europeană a securităţii cibernetice (ECSM) este campania anuală de sensibilizare organizată de UE şi dedicată promovării securităţii cibernetice, care are loc în fiecare an în octombrie în întreaga Europă.

ECSM este coordonată de Agenţia Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) şi de Comisia Europeană şi este sprijinită de statele membre ale UE şi de peste 300 de parteneri (guverne, universităţi, grupuri de reflecţie, ONG-uri, asociaţii profesionale, întreprinderi din sectorul privat).

Campania a fost lansată prima oară în anul 2012.