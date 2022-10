Lungmetrajul 'Emily', în regia lui Frances O'Connor, premiat la Festivalul de film britanic de la Dinard, Franţa

Dedicat celebrei romanciere britanice Emily Brontë, care s-a stins din viaţă la vârsta de 30 de ani, pelicula, recompensată şi cu premiul publicului, documentează parcursul unei tinere tulburate şi revoltate. Emily este interpretată de actriţa franco-britanică Emma Mackey, recompensată de asemenea cu trofeul Hitchcock pentru cea mai bună interpretare graţie acestui rol.Este primul lungmetraj al actriţei australiene Frances O'Connor în postura de regizoare.Premiul special al juriului Barriere a fost atribuit peliculei ''The Almond and the Seahorse'', realizat de Celyn Jones şi de Tom Stern. ''Este vorba despre personaje captive în propria viaţă, care merg mai departe'', a rezumat Celyn Jones. Jones îl interpretează totodată pe Joe, victima unei amnezii în urma unui traumatism cranian, unul dintre protagoniştii acestui lungmetraj care întrepătrunde viaţa a două cupluri.Premiul pentru întreaga distribuţie a fost atribuit peliculei ''All my Friends Hate Me'', de Andrew Gaynord, care spune povestea unei petreceri bizare între prieteni care capătă o întorsătură ciudată. Din distribuţie fac parte Joshua McGuire, Christopher Fairbank şi Georgina Campbell.Cea de-a 33-a ediţie a festivalului de film britanic şi-a deschis miercuri porţile şi a inclus proiecţia a circa 30 de lungmetraje, precum şi şase filme participante la competiţie.Ediţia de anul acesta, care se desfăşoară până duminică, include totodată circa 20 de avanpremiere europene, potrivit organizatorilor.În discursul de deschidere, directoarea festivalului, Dominique Green, a vorbit despre ''o selecţie de filme care ne fac să ne punem întrebarea 'Cine credem că suntem?'''.Juriul franco-britanic a fost prezidat de actorul francez José GarciaFestivalul l-a omagiat totodată pe legendarul regizor de teatru britanic Peter Brook, decedat pe 2 iulie, la vârsta de 97 de ani, prin proiecţia peliculei ''Lord of the Flies'' din 1963, o adaptare după romanul lui William Golding.În 2021, acest festival dedicat promovării cinemaului britanic în rândul publicului şi a distribuitorilor francezi, a recompensat pelicula ''Limbo'', în regia lui Ben Sharrock, şi ''Sweetheart'', de Marley Morrison.