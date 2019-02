Lungmetrajul 'Free Solo' a primit premiul pentru cel mai bun documentar

Lungmetrajul "Free Solo", de Jimmy Chin și Elizabeth Chai Vasarhelyi, a primit premiul pentru cel mai bun documentar, la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax.

Pentru acest documentar, Jimmy Chin și Elizabeth Chai Vasarhelyi au fost nominalizați pentru prima dată la premiile Oscar.

Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate anul acesta documentarele "Hale County This Morning, This Evening", "Minding the Gap", "Of Fathers and Sons", "RBG".

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun documentar a revenit producţiei "Icarus", de Bryan Fogel şi Dan Cogan.