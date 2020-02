Lungmetrajul 'Parasite' a fost desemnat cel mai bun film străin la BAFTA 2020

Lungmetrajul sud-coreean ''Parasite'', realizat de Bong Joon Ho, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film străin duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE, scrie Agerpres.

''Parasite'' a devansat filmele "The Farewell", "For Sama", "Pain and Glory" şi "Portrait of a Lady On Fire", nominalizate în aceeaşi categorie.O comedie neagră despre clivajul dintre bogaţi şi săraci în Coreea de Sud, ''Parasite'' mai are în palmares Globul de Aur pentru ''cel mai bun film străin'', premiul Sindicatului Actorilor Americani (SAG) pentru ''cea mai bună distribuţie'' şi se numără printre favoritele în cursa pentru Oscaruri, unde a primit şase nominalizări.

În 2019, trofeul BAFTA pentru cel mai bun film străin a revenit lungmetrajului ''Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron.



Cea de-a 73-a ceremonie de decernare a premiilor BAFTA se desfăşoară la Royal Albert Hall din Londra şi este prezentată de Graham Norton.