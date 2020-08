Lungmetrajul 'Tenet', considerat filmul verii din acest an, va fi lansat miercuri pe marile ecrane, pentru a salva lanţurile de cinematografe

Lungmetrajul "Tenet", considerat filmul verii din acest an, un blockbuster de acţiune cu elemente SF regizat de cineastul Christopher Nolan, va fi lansat miercuri - inclusiv în Europa - şi este aşteptat ca un veritabil "Mesia" de administratorii lanţurilor de cinematografe, profund afectate de actualul context sanitar provocat de pandemia de COVID-19, informează AFP.

În mod excepţional, acest film va fi lansat mai întâi în Europa, înainte de premiera sa din Statele Unite. "Tenet" va putea fi vizionat începând de miercuri, 26 august, în peste 70 de ţări, inclusiv în Europa, dar şi în Canada, Australia şi Coreea de Sud. Pentru Statele Unite, producătorul Warner Bros şi-a acordat câteva zile în plus şi mizează pe weekendul prelungit ocazionat de sărbătoarea Labor Day (Ziua Muncii), cu o lansare nord-americană programată pentru joi, 3 septembrie, potrivit agerpres.ro.

Citește și: SCENE INCREDIBILE în Germania: Un român rupt de beat, aproape dezbrăcat, a circulat pe suportul de biciclete al unui autocar

Noua superproducţie cu un buget estimat la 200 de milioane de dolari este singura peliculă de acest gen care va fi lansată în cinematografe în această perioadă marcată de pandemia de COVID-19. De exemplu, studioul Disney a preferat să renunţe la marile ecrane pentru filmul său far din această vară, "Mulan", care a fost redirecţionat către platformele de streaming. Warner Bros. are însă încredere în "campionul" său, Christopher Nolan, deoarece filmele regizate de acest cineast americano-britanic, care a revitalizat franciza "Batman" cu o trilogie apreciată de public şi de criticii de specialitate, au generat împreună încasări totale de peste 4 miliarde de dolari.

La întrebarea "Va salva oare acest film industria cinematografică în 2020?", jurnaliştii de la BBC au răspuns afirmativ într-o analiză recentă, în care l-au descris pe Christopher Nolan ca pe un "sfânt protector" al lanţurilor de cinematografe.

"Tenet" are toate ingredientele necesare pentru a-şi îndeplini misiunea. Scenariul filmului se reflectă în titlul său, care este un palindrom - cuvânt care poate fi citit de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga.

Vezi și: Mircea Negulescu rupe tăcerea despre Laura Codruța Kovesi: 'Am rămas surprins de dialogul respectiv'

Acelaşi tratament îl rezervă Christopher Nolan şi personajelor din film, care pot să avanseze normal în intrigă sau să se întoarcă în timp pentru a încerca să obţină diverse avantaje în lupta cu adversarii lor.

Prin această tuşă SF, "Tenet" dinamitează traseul clasic al unui agent secret - interpretat de John David Washington, fiul celebrului Denzel Washington, care a putut fi văzut în "BlacKkKlansman" - aflat pe urmele unui veritabil spirit al răului, jucat de Kenneth Branagh, care ameninţă omenirea.

Fără să revoluţioneze neapărat genurile abordate într-un stil alert în noul său film cu o durată de două ore şi jumătate, Christopher Nolan ridică totuşi ştacheta la un nivel foarte înalt. Prin prisma filmelor de spionaj, "Tenet" conţine influenţe din seria "James Bond". Christopher Nolan a dezvăluit săptămâna trecută într-o conferinţă de presă organizată în format virtual din cauza pandemiei de COVID-19 că a fost marcat de "The Spy Who Loved Me", un film din seria "James Bond" în care rolul agentului 007 a fost jucat de Roger Moore. "Este primul film pe care l-am văzut, la vârsta de şapte ani, şi aveam impresia că puteam să sar în mijlocul ecranului şi să merg în cele patru colţuri ale lumii, acesta este sentimentul pe care am vrut să îl regăsesc", dezvăluia cineastul.

"Tenet", filmat în şapte ţări, îşi respectă din acest punct de vedere caietul de sarcini. Însă tuşele aduse de Nolan sunt foarte vizibile, iar personajul principal este un erou de culoare - un aspect pe care producătorii francizei "James Bond" nu l-au încercat niciodată.

Distribuţia este la rândul ei impecabilă, potrivit jurnaliştilor de la AFP. Robert Pattinson interpretează excelent un personaj ambiguu, care "iubeşte haosul şi să trăiască în plin coşmar". Elizabeth Debicki joacă încă o dată rolul unei femei dispreţuite care îşi recâştigă libertatea, la fel ca personajul ei din "Widows", un thriller din 2018 regizat de Steve McQueen. "Forţa ei vine din călătoria ei spre rezistenţă", a declarat actriţa.

În fond, regizorul Christopher Nolan, care a prezentat scenariul peliculei unor oameni de ştiinţă pentru a insera în film câteva teorii despre călătoriile în timp, nu este primul cineast care a reflectat la consecinţele asupra prezentului generate de o manipulare a timpului. "Terminator" şi "Edge Of Tomorrow" au abordat deja această temă. Însă în "Tenet", astfel de "pasarele" temporale sunt mai numeroase şi mai poroase.