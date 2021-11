Lupescu vrea să preia clubul Dinamo: Nicolae Badea conduce pe 'spinarea cotizanţilor DDB'

Fostul fotbalist Ionuţ Lupescu susţine, într-un mesaj postat, luni, pe pagina sa de Facebook, că fostul acţionar majoritar al FC Dinamo, Nicolae Badea, conduce în prezent pe "spinarea cotizanţilor DDB" şi urmăreşte ca după ieşirea din insolvenţă să preia din nou în proprietate clubul.

"Ceea ce nu înţeleg este strategia pe care DDB-ul a luat-o la începutul acestui campionat. Nu am primit din partea preşedintelui de drept, Cristi Hîldan, pe care îl preţuim, o informare despre decizia de intrare în insolvenţă. Sau poate a hotărât altcineva şi asta nu este în ordine! Mai nou citesc că toate drumurile, în ceea ce priveşte Dinamo, trec pe la celebra firmă Computerland (n.r. - aflată în proprietatea fostului acţionar majoritar Nicolae Badea). Vă rog să mă corectaţi dacă greşesc: 1. Dl. Badea a fost preşedintele Consiliului de Administraţie atunci când clubul a fost vândut către Ionuţ Negoiţă. În afara faptului că şi-au încasat banii (mai devreme sau mai târziu), clubul a avut o datorie de 15 milioane de euro! 2. Mâna sa dreaptă a făcut închisoare pentru neregulile găsite în club. 3. S-a întârziat construcţia, atât de necesară, a noului stadion tot din cauza acţionarului minoritar. 4. A fost instalat Bonetti ca antrenor în această vară la insistenţele dl-ui Badea", a scris Lupescu în mesajul citat.

"Eu înţeleg că l-a apucat dragostea de Dinamo (n.r. - pe Nicolae Badea), dar nu e normal să conduci pe spinarea cotizanţilor, care aduc cei mai mulţi bani. Oare această apropiere are vreo legătura cu ieşirea din insolvenţă a clubului pentru a intra din nou in posesia lui?! Eu am înţeles de la DDB că dorinţa tuturor este să progresăm şi să reformăm clubul, nu să ne întoarcem la vechile practici. Cred că vina principală este a acelora din bordul DDB care se duc cu cererea de aprobare în Pipera", a adăugat fostul jucător dinamovist, care a subliniat că nu intenţionează să se retragă din DDB.

În opinia lui Ionuţ Lupescu, clubul Dinamo ar trebui să fie condus de foştii săi jucători Marius Niculae, Florin Răduciou şi Ionel Dănciulescu.

"Am rămas surprins când administratorul judiciar a spus că nu există soluţii şi fonduri pentru aducerea câtorva foşti dinamovişti emblematici în structura clubului. Din punctul meu de vedere soluţia este cât se poate de simplă: în locul celor trei care se pozau la începutul campionatului(dl. Zăvăleanu, dl. Mureşan, dl. Matei) ar trebui să fie Marius Niculae, Florin Răduciou şi Ionel Dănciulescu, care toţi ar dori să ajute Dinamo. Salariile s-ar transfera către cei 3 băieţi şi probabil ar fi şi mai mici. Am înţeles că aceşti băieţi au şi avut discuţii cu 'Guru' (n.r. - Nicolae Badea), dar nu poţi să te foloseşti de ei pentru a-i pune să fie bodyguarzi între antrenor şi jucători. Trebuie să le dăm atribuţii şi responsabilităţi să conducă clubul! Eu atât am avut de spus şi nu am alte comentarii. Sper ca Mircea şi băieţii să se concentreze pe ceea ce au de făcut şi să ieşim cât mai repede din zona roşie", a precizat Lupescu.

La 25 iunie 2021, FC Dinamo a solicitat intrarea în insolvenţă, Tribunalul Bucureşti hotărând deschiderea procedurii la 1 iulie.

Aceasta este cea de-a doua procedură a insolvenţei declanşate de SC Dinamo 1948 SA, după ce societatea fusese reintrodusă în circuitul economic în septembrie 2015.

Suporterii grupaţi în programul socios DDB (Doar Dinamo Bucureşti) deţin 20,06% din acţiunile clubului şi de la sfârşitul anului 2020 au achitat mare parte din datoriile FC Dinamo cu banii strânşi din cotizaţii, donaţii sau vânzarea de bilete virtuale.

Compania Benel International SA, reprezentată de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumătatea lunii august 2020 acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti. Fostul fotbalist Cornel Ţălnar, membru în Consiliul de Administraţie şi director tehnic al FC Dinamo, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că spaniolul Pablo Cortacero a concesionat toate acţiunile pe care le deţine la gruparea alb-roşie către Dorin Şerdean, fostul preşedinte executiv al clubului.

Dinamo este penultima în clasamentul Ligii I (locul 15), după 14 etape, având 11 etape consecutive fără victorie, informează Agerpres.