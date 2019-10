Luptătoarea Diana Belbiță a decis să se stabilească în Canada și de acum înainte va reprezenta țara din America de Nord în luptele din UFC

Diana Belbiță (23 de ani) a decis să se stabilească în Canada și de acum înainte va reprezenta țara din America de Nord în luptele din UFC. Diana a confirmat acest lucru luni seară, printr-o postare pe Facebook, anunță MEDIAFAX.

Și-a schimbat poza de profil, luni, iar în fundalul fotografiei apare un uriaș steag al Canadei. Diana Belbiță a vorbit într-un interviu acordat recent despre decizia de a pleca în Canada: „În primul rând, e cu totul și cu totul alt nivel aici. În plus, aici am fost acceptată foarte bine. În România, ca fată, toți se uită un pic ciudat la mine. Aici nu s-a întâmplat așa ceva. Socializăm altfel și toată lumea e egală, toți ne simțim la același nivel. Aș putea compara Canada cu un oraș în care am stat: Oradea. De ce? Pentru că e liniște, lumea e liniștită.

În București am stat jumătate de an și eram stresată de agitația și aglomerația care era peste tot, aici pot spune că mă bucur de liniște. Și altceva, aici fiecare face ce vrea, nu există prejudecăți. Nu contează cum te îmbraci sau dacă ieși ciufulită de la antrenament, că m-am săturat să se uite toată lumea la mine dacă uit să mă pieptăn după un antrenament. Deși inițial am crezut că o să vin doar pentru o scurtă perioadă de timp, am decis să rămân aici. În România voi veni doar în vizită, cel puțin cât timp părinții mei vor fi în țară, pentru că intenționez să-mi clădesc un viitor aici și să-i aduc și pe ei”, a spus Diana Belbiță, pentru ProSport.

Diana Belbiță, originară din Drobeta Turnu Severin, a devenit luptătoare profesionistă în 2014. E multiplă campioană națională, europeană și mondială la Kempo și kickboxing.