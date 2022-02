Lupte grele în jurul Harkov. Deși armata rusă a intrat în oraș, ucrainenii rezista în anumite cartiere. Se dau lupte de stradă (Video)

Lupte grele se dau în anumite cartiere ale Harkov-ului și în împrejurimi. Trupele ruse au pătruns în oraș la primele ore ale dimineții și au cerut locuitorilor să nu își părăsească locuințele.

Mici unități ucrainene rezistă însă în anumite zone ale celui de al doilea oraș ca mărime din Ucraina și în imprejurimi. S-a trecut practic la lupte de stradă.

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Occupiers in #Kharkiv encountered fierce resistance. Video of a destroyed military column pic.twitter.com/G7zEGLhOHA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022