Lupte grele în nordul Yemenului între loialiști și rebelii houthi

Cel puţin 21 de civili au fost ucişi într-un atac cu rachete împotriva unei benzinării din Yemen, un bilanţ stabilit anterior la 14 morţi, a confirmat luni ministrul yemenit al informaţiei, Muammar Al-Eryani, pentru agenţia de presă Saba, citată de AFP preluat de agerpres.

Atacul a avut loc la Marib, ultimul bastion al forţelor guvernamentale în nordul Yemenului aflat în război, potrivit agenţiei oficiale de presă a guvernului care îi acuză pe rebelii houthi de atac.

Messengers of Peace strongly condemns #Houthi's targeting of a residential area in #Marib with a ballistic missile, which killed 19 people and injured others. UN should act immediately to stop Houthis from targeting civilians and hold the perpetrators to account. pic.twitter.com/eZC3gotLp6