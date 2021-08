Lutierii din Reghin care sărbătoresc în aceste zile 70 de ani de la confecţionarea primei viori, încep să studieze în Europa despre dezvoltarea meşteşugului

Lutierii din Reghin care sărbătoresc în aceste zile 70 de ani de la confecţionarea primei viori în acest municipiu, în cadrul Festivalului "70 de ani de luterie reghineană" organizat de Asociaţia Artiştilor Lutieri din România (AALR), au început să studieze la şcoli de prestigiu din Europa pentru a deveni cu adevărat competitivi pe plan internaţional.

Unul dintre tinerii lutieri care studiază în străinătate este Ioan Paul Bândilă, în vârstă de 21 de ani, care are deja opt ani de experienţă în domeniu şi deţine diploma de nivel 5 în luterie.

"Deţin diploma de nivel 5 în luterie, diplomă obţinută la şcoala de luterie din Newark Shool of Violin Makimg din Regatul Unit, considerată cea mai bună şcoală în domeniu din lume. Deşi sunt doar în anul doi de studiu, sunt în al optulea an de experienţă, am început undeva la vârsta de 13-14 ani, în atelierul tatălui meu, Virgil Bândilă, unde am luat un rol de ucenic, ajutând lutierii. Acum am preluat un post de maestru lutier şi sunt mult mai implicat în construcţia de instrumente de zi cu zi, a instrumentelor individuale şi în restaurări. În plus, am şi un post de conducere în marketing", a declarat, pentru AGERPRES, Ioan Paul Bândilă.Tânărul lutier susţine că această meserie este o adevărată artă, care implică foarte multe domenii, "e o artă foarte complexă, vorbim de la cunoştinţe de silvicultură, până la meşteşug, chimie, acustică şi multe altele"."Acum, la împlinirea a 70 de ani de când la Reghin se fac instrumente muzicale, cred că este extraordinar. Am avut norocul de a mă naşte în unul dintre cele mai importante centre de luterie din Europa, pentru că noi, România, suntem cei mai mari exportatori de instrumente muzicale, sunt foarte bucuros fiindcă e ceva unic. Mă bucur că, în sfârşit, ne strângem împreună şi facem un astfel de eveniment", a declarat Ioan Paul Bândilă.Pentru marcarea împlinirii a 70 de ani de la construcţia primei viori la Reghin, Asociaţia Artiştilor Lutieri din România (AALR) organizează, începând de marţi până joi, o serie de evenimente artistice în care se folosesc instrumente muzicale fabricate de lutierii din acest oraş, precum şi o expoziţie cu instrumente de colecţie şi numeroase instrumente de maestru, în cadrul Festivalului "70 de ani de luterie reghineană".