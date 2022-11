Măcelărită pe model Delia, Jennifer Aniston își explică public viața privată: vedeta nu poate avea copii

Jennifer Aniston a dezvăluit, într-un interviu pentru revista Allure, că ultimii 34 de ani i-a trăit sub presiunea constantă a tabloidelor care au scris despre fiecare dintre poveştile ei de dragoste, o presiune pe care vedeta din serialul "Friends" a resimţit-o mai rău atunci când încerca "să rămână însărcinată".

"A fost o provocare să rămân însărcinată. Şi acei ani de zvonuri în jurul vieţii mele private, a fost greu. Am făcut fertilizare in vitro, am băut ceai chinezesc, am făcut totul", adaugă actriţa, care precizează că are "zero regrete".

"Aş fi dat orice dacă cineva mi-ar fi spus: "Congelează-ţi ouăle, fă-ţi favoarea asta". Nu este ceva la care să te gândeşti. Aşa că sunt în această situaţie astăzi. Acum s-a terminat. S-a terminat".