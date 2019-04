Macron a reuşit doar să inflameze spiritele: Proteste ale 'vestelor galbele', după 'bla-bla'-ul preşedintelui (VIDEO)

”Vestele galbene” s-au mobilizat din nou, sâmbătă, în Franţa, mai ales la Strasbourg, în semn de protest faţă de ”bla-bla”, menţinând astfel presiunea, la 48 de ore după anunţurile lui Emmanuel Macron ca răspuns la criza socială, şi cu 4 zile înaintea defilării de la 1 Mai, relatează AFP, potrivit news.ro.

La acest ”act 24” al unei mişcări fără precedent, care afectează Executivul de peste cinci luni, privirile sunt aţintite asupra Strasbourgului, unde 2.000 de ”veste galbene”, potrivit prefecturii, defilau paşnic, au constatat jurnalişti AFP.

În mulţime, Pascal Harter, în vârstă de 58 de ani, apreciază că nu a fost ”nimic concret” în anunţurile făcute de şeful statului joi, de la Palatul Elysée. "Asta m-a remotivat”, a declarat el pentru AFP. În opinia acestui bărbat aflat înainte de pensionare, preşedintele Republicii a susţinut un ”bla-bla”.

Acesta este un sentiment larg împărtăşit pe reţele de socializare, în grupurile ”vestelor galbene”, în opinia cărora măsurile lui Emmanuel Macron - desfăşurarea ”mai multor funcţionari pe teren”, scăderea impozitului asupra venitului, suprimarea ENA sau reindexarea cu inflaţia a pensiilor de până în 2.000 de euro - nu sunt suficiente.

Cu o lună înaintea alegerilor europene, organizatorii evenimentului de la Strasbourg speră să dea un caracter ”internaţional” luptei lor.

Manifestanţii au intonat Marseilleza înainte de plecarea coloanei, iar apoi au scandat ”Suntem aici, chiar dacă Macron nu o vrea, suntem aici!”. De pe o camionetă, un "street medic" german a tunat în germană ”Franţa este un exemplu pentru Europa, Germania trebuie să se trezească, la fel ca Franţa”.

”Sunt aici pentru că francezii şi germanii au aceleaşi probleme şi pentru că-i susţin pe francezi”, a rezumat Erwin Bierwald, un pensionar în vârstă de 67 de ani, venit de la Friburg-im-Breisgau, în sud-vestul Germaniei.

La Paris, două coloane s-au format după ora locală 13.30. Cu sloganul ”ripostă generală”, prima, care a pornit din Montparnasse, era formată din câteva mii de manifestanţi, ”veste roşii” din cadrul CGT şi ”veste galbene”.

A doua, organizată doar de ”veste galbene”, a pornit de la Casa Radio şi urma să treacă prin faţa mai multor sedii ale presei mari.

”CONVERGENŢA LUPTELOR”

În apropiere de Montparnasse, Patricia, o pariziană în vârstă de 65 de ani, ”vestă galbenă” ”de la început”, manifestează cu CGT, pentru că este în favoarea ”convergenţei luptelor”. Cu patru zile înainte de 1 Mai, această institutoare pensionată ”doreşte ca toatre sindicatele, partidele, mişcările contestatare să iasă în stradă, la o federaţie a poporului, pentru justiţie socială şi fiscală”.

În faţa sediului postului privat TF1, Julien, un brutar în vârstă de 29 de ani, protesta faţă de tratamentul mediatic al mişcării. ”Poliţiştii vor să aresteze jurnalişti independenţi, pentru că sunt singurii care spun adevărul”, a apreciat el, după plasarea într-un arest preventiv polemic a jurnalistului Gaspard Glanz, la ”actul 23”, iar apoi plasarea sa sub control judiciar.

”Presa tradiţională nu spune adevărul”, a apreciat el.

Alte manifestaţii au fost anunţate peste tot în Franţa - o operaţiune de blocare la periferia Lyonului, un marş nocturn la Cambrai (Nord), plasarea unei veste galbene uriaşe în vârful Roche de Solutré (Saône-et-Loire).

Unii au decis să nu participe în această sâmbătă, pentru a se concentra asupra manifestaţiilor de la 1 Mai, care se anunţă tensionate.

În vederea prevenirii violenţei, interdicţii de a manifesta au fost impuse la Strasbourg, în centrul şi în jurul instituţiilor europene, dar şi la Toulouse, Lille, Rennes sau Rouen. La Paris, perimetrul interzis include Champs-Elysées, Palatul Elysée, zona Adunării Naţionale şi Catedrala Notre-Dame de Paris.

Sâmbăta trecută, 27.900 de ”veste galbene” au ieşit în stradă în întreaga Franţă, potrivit Ministerului de Interne, 100.000 potrivit propriului bilanţ. Mobilizarea a scăzut, mai puţin la Paris, unde numărul manifestanţilor aproape s-a dublat faţă de săptămâna anterioară, iar tensiunea a crescut.

Ministrul de Interne Christophe Castaner a descalificat vineri motivaţiile manifestanţilor. În opinia sa, reacţiile faţă de anunţurile lui Emmanuel Macron erau ”deja scrise” înaintea alocuţiunii.

